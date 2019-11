Marc Márquez se proclama bicampeón del mundo de MotoGP

A la primera, contradiciendo a lo ocurrido en sus tres títulos anteriores, donde no aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para ser campeón. Marc Márquez lo hizo en Motegi, en Japón, en casa de Honda y en casa de Shuhei Nakamoto, el capo de la marca nipona en las carreras. La victoria fue para Jorge Lorenzo, que volvió a estar inmaculado y no tuvo rival durante la carrera. Márquez fue segundo, por delante de Valentino Rossi y Dani Pedrosa, los dos únicos pilotos que podían retrasar el alirón del de Cervera. Esto no fue posible, y Márquez ya tiene su segundo título. 3+1 en su carrera deportiva, como lucía en la camiseta especial diseñada para la ocasión.

No empezaron bien las cosas para Márquez en Japón. El primer día se fue al suelo a más de 250 km/h por un problema en sus frenos. El sábado su motor dejó de funcionar y se clasificó en cuarta posición, fuera de la primera línea. Hoy en carrera, seguramente vimos al Marc Márquez más conservador del año, algo que por otra parte era de esperar. Al fin y al cabo se estaba jugando el título, y ya había arriesgado más de la cuenta en Misano y en Motorland Aragón. Motegi fue otra historia, la que Márquez ha escrito ahora hace unos minutos en la tierra del sol naciente. Marc Márquez es bicampeón del mundo de MotoGP.

Fantástico inicio de Rossi

La carrera comenzó con una salida fulgurante de Valentino Rossi, que llegó primero a la primera curva, con Andrea Dovizioso segundo y Jorge Lorenzo tercero. Fue en esta primera frenada donde se vivió uno de los episodios más tensos de la carrera. Contradiciendo los cánones de las salidas en MotoGP, Márquez arrancó algo mejor que Lorenzo, y digo algo porque el mallorquín vio un hueco minúsculo en el que metió su M1. Tocó a Márquez, que tuvo que corregir la trazada hacia fuera. Fue en ese instante cuando el corazón de todo el paddock y de todo Cervera se volcó. Porque aunque la acción no pareció peligrosa, podría haber supuesto una caída de Márquez, y sus opciones de título se habrían esfumado.

Rossi comenzó muy fuerte, pero Lorenzo tenía un puntito más, y enseguida adelantó a Dovizioso para colocarse segundo. Márquez se lo quería tomar con cautela, pero sabía que los de delante iban a escaparse, y no quería perder su oportunidad. Se deshizo de Iannone y Pedrosa, y puso rumbo al terceto de cabeza.

Lorenzo no se lo pensó

Jorge Lorenzo estaba eléctrico y con la mente puesta en la victoria. Le daba igual todo lo que suponía retrasar o adelantar la corona de Márquez. Al final de la recta de atrás, el mallorquín adelantó a Valentino en otra maniobra ‘ajustada’ como señaló luego él en el parque cerrado. Rossi trató de pegarse a su compañero, porque sabía que metiéndole un piloto por detrás a Márquez, la presión era para él.

De este modo, se conformó un cuarteto en cabeza, con Lorenzo, Rossi, Dovizioso y Márquez. Pedrosa se las volvió a tener tiesas con Andrea Iannone, y cuando le adelantó, vio que la cabeza ya estaba bastante lejos. Lorenzo sacó la mantequilla y empezó a marcar tiempos veloces de manera constante, como un auténtico reloj. Rossi podía tener una o dos vueltas en la misma décima, pero luego comenzó a ceder. De poco en poco, hasta que la distancia se fue haciendo más grande.

El escollo de Márquez ahora era Dovizioso. El poleman estaba aguantando con los de cabeza, y quería hacerlo hasta el final. Sin embargo, en la curva 9, Dovizioso le mostró un pasillo demasiado apetecible para Márquez, que adelantó al italiano sin miramientos, y sin ningún tipo de resistencia por parte del de Ducati, cuyo rendimiento cayó igual de rápido que sus neumáticos.

Rossi y Márquez, juntos otra vez

La contienda había quedado anunciada. Lorenzo por delante con una ventaja más que aceptable, mientras que Rossi y Márquez estaban solos. El destino volvió a hacer de las suyas, y quiso juntar a la eminencia con su aprendiz más destacado. Unos papeles que bien podrían cambiarse, ya que Valentino ha asegurado en más de una ocasión que ha aprendido de Márquez.

Rossi no es cualquier piloto de la parrilla, es un siete veces campeón del mundo de MotoGP. Es el mejor piloto de la historia. Adelantarle en otro circuito podría ser algo más sencillo, pero en Motegi lo que estaba en juego era un título, y Márquez no debía tomarse esto a la ligera. En su mente seguro que estaba lo ocurrido en Misano, donde subestimó al mejor Rossi, y el resultado fue irse al suelo por no ceder ante su desorbitada ambición.

Por esa razón el 93 tenía que prepararlo bien. Su adelantamiento debía ser definitivo, porque si le daba una oportunidad al de Tavullia, este clavaría frenos y alargaría la trazada todo lo posible, si eso era suficiente para devolverle la maniobra. Márquez volvió a elegir la curva 9, donde Valentino siempre redondeaba más la trazada para salir con más velocidad, mientras que el de Honda se tiraba al ápice completamente. El español se abrió hacia el interior, y metió la moto al 46. Pero no fue definitivo, porque Rossi le aguantó la trazada por fuera para llegar en paralelo a la siguiente frenada, y devolverle la jugada. Márquez perdía el primer asalto, pero no sería el último.

A la segunda fue la vencida

Cualquier otro piloto, después de esta demostración de pundonor de Rossi, habría aguardado detrás a que los neumáticos decayesen un poco más. Cualquier otro piloto no es Marc Márquez, no hay ninguno como él. Y por eso en la siguiente vuelta lo intentó en el mismo sitio. Cerró mejor la puerta, pero tampoco fue decisivo, aunque suficiente para que luego Rossi no pudiese ganarle la frenada en la curva 10. Lo había conseguido, Márquez estaba segundo y podía ser campeón del mundo.

Lorenzo ya se había marchado a más de dos segundos y medio, por lo que la tarea de Márquez era dejar atrás a Valentino todo lo que pudiese. En un principio lo consiguió, pero la diferencia se estancó en las seis décimas. Nadie sabía qué podía ocurrir al final de la carrera, porque la diferencia era demasiado pequeña como para hacer algún pronóstico. Pedrosa llegaba por detrás, y Márquez no se iba.

A 4 vueltas del final, Rossi se llegó a poner a tres décimas del 93, pero cometió un pequeñísimo error frenando que volvió a dejar a Márquez a seis décimas. Esa era la ocasión del italiano, pero no pudo ser, y ya no sería capaz de dar caza a su compañero de travesuras.

La alegría del campeón

Cayó la bandera a cuadros, con la victoria para Jorge Lorenzo, que volvió a ejecutar un ejercicio perfecto sobre cómo manejar los tempos de una carrera. Un diez en concentración y en actitud, que no compensa sin embargo todo lo ocurrido a principio de temporada. Segundo era Marc Máquez, lo que significó que el de Cervera se proclamaba campeón del Mundo de MotoGP por segundo año consecutivo, batiendo el récord de Hailwood. El mejor colofón a un año fantástico, donde nadie ha podido discutirle en ningún momento el título. Con la carrera más inteligente del año, y en el escenario deseado por todos, la casa de Honda. Su celebración estuvo impregnada por la cultura nipona, ya que un samurái le hizo entrega de la sagrada espada de estos guerreros, como trofeo de campeón del mundo, además del mítico casco dorado.

Valentino Rossi completaba el podio, con Dani Pedrosa en cuarta posición. Los dos rivales de Márquez sucumbieron ante el derroche ganador del que hizo gala el pupilo de Emilio Alzamora. Llegó el segundo título para Márquez, y con él el fin de la presión para él. Enhorabuena Marc, lo has vuelto a hacer.

Clasificación carrera MotoGP GP de Japón

POS PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO 1 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 42'21.359 2 Marc Márquez Repsol Honda Team Honda + 1.638 3 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha + 2.602 4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda + 3.157 5 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati + 14.353 6 Andrea Iannone Pramac Racing Ducati + 16.653 7 Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda + 19.531 8 Pol Espargaró Monster Yamaha Tech 3 Yamaha + 19.815 9 Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha + 23.575 10 Álvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda + 35.687

