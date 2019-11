Ron Dennis asegura que el McLaren-Honda verá la luz a final de temporada

McLaren ha completado casi 20 años acompañado de los motores Mercedes en el mundo de la Fórmula 1, pero la próxima temporada será Honda la fábrica encargada de suministrárselos. El jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, ha explicado que no conciben competir por el campeonato con un motor Mercedes. La próxima temporada, la escudería contará con el uso de los motores Honda de forma exclusiva. El jefe de la empresa japonesa, Yasuhisa Arai, confirmó en una entrevista en exclusiva que el McLaren-Honda debutará en los primeros entrenamientos de pretemporada que se disputaran en el circuito de Jerez, pero Dennis ha adelantado la fecha al final de ésta temporada, después del GP de Abu Dabi.

"No tienes opciones de ganar si no recibes los mejores motores"

Las dos marcas se volverán a reunir con un acuerdo en el que la escudería espera poder competir contra Mercedes con las unidades motrices, incluido el motor, los sistemas de recuperación de energía y las baterías. "Lo que te llama la atención cuando observas todas las clasificaciones que hemos tenido este año es la diferencia entre el equipo de trabajo de Mercedes y el resto. Siempre hay un segundo de diferencia, y eso dejando de lado el ritmo que pueden generar en carrera cuando están a la defensiva. En mi opinión, eso significa que no tienes opciones de ganar un mundial si no recibes los mejores motores por parte de tu fabricante”, explicó Dennis sobre la situación de la escudería británica.

Ésta temporada la escudería de Woking es quinta en la clasificación provisional de la Fórmula Uno con 143 puntos y los pilotos de han sido Jenson Button (7º) y Kevin Magnussen (10º), además, para el 2015 hay un rumor sobre la incorporación del piloto asturiano, Fernando Alonso.

Lo que quería decir el jefe del equipo McLaren es que la próxima temporada no están dispuestos a quedarse detrás de ningún motor Mercedes y creen que Honda es su mejor aliado. “En estos momentos, un motor moderno no consta solamente de velocidad pura, sino de cómo alimentas la energía y la conservas y, si no tienes control sobre el proceso, entonces no podrás estabilizar el coche en la entrada de las curvas, por ejemplo, y pierdes mucho tiempo. Así que, aunque tengas la misma marca de motor, no tienes la habilidad de optimizar la unidad", indicó Dennis.

Honda ha mostrado por primera vez una imagen de la unidad de potencia que proporcionará a McLaren a partir de 2015. Este motor V6 está aún en proceso de desarrollo y será presentado oficialmente en el GP de de Japón.

En cuanto al chasis, Ron Dennis ha confirmado que la escudería ya lo tiene diseñado para instalar la nueva unidad motriz de Honda, pero el proyecto no verá la luz hasta que no finalice el año, por respeto a Mercedes. "Estamos muy avanzados con un programa con el que podremos ver y construir (de hecho, está ya diseñado) un MP4-29H, es decir, un coche de desarrollo de sistemas completamente dedicado al motor Honda. Seremos capaces de hacer esto en cualquier momento una vez pase Abu Dabi. No sabemos cuándo sucederá pero, por respeto a Mercedes, será más allá de esa fecha”, confirmaba rotundamente Dennis.