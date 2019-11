Ferrari y su obsesión por ganar de nuevo tan pronto como sea posible

No está siendo una semana normal en la factoría de Maranello. Desde el pasado lunes, Sergio Marchionne ya manda en Ferrari. La dimisión del ex presidente de Cavallino Rampante Luca Cordero di Montezemolo el pasado 10 de septiembre, se produjo en un momento crítico para Ferrari, sumergida en una de las peores crisis en cuanto a resultados en la Fórmula 1.

Tras casi 23 años en el cargo, el boloñés dejó de ser presidente de Ferrari de forma oficial, el pasado 13 de octubre. Antes de dejar su puesto, Montezemolo quisó despedirse de todos los miembros de la factoria de Maranello en el salón de actos con unas palabras: "Renault tuvo un ciclo de dos años, ahora salimos del ciclo de Red Bull y entramos en el de Mercedes. Ferrari abre un nuevo ciclo con mucho trabajo e investigación, teniendo en cuenta que los coches actuales son híbridos".

Por otro lado, Montezemolo recordó a los allí presentes que en los últimos años han estado muy cerca de ganar el título con Fernando Alonso, por lo que deben sentirse orgullosos de pertenecer a la Ferrari: "En los últimos años hemos sido el equipo que ha ganado más. En 2008, 2010 y 2012 perdimos el campeonato en la última carrera. El más decepcionante fue el último, pero así es el deporte".

Ya como ex presidente de la Scuderia, Luca di Montezemolo acudía ayer al programa 'Porta a Porta' de la televisión italiana RAI 1, en el cuál repasó su étapa en Ferrari y resolvió algunas cuestiones relacionadas con el por qué decisión: "¿Falta de resultados? Recordad que desde el 1999 ganamos 14 títulos en 15 años. Por suerte o por desgracia, el deporte no es una ciencia exacta y en Fórmula 1 hay ciclos. El nuestro fue muy largo. Todo ha sucedido muy rápido en relación a la inclusión de Fiat-Chrysler en el mercado bursátil americano, que ocurrió hace dos días. Existía la necesidad de tener a Ferrari en un grupo grande y creo que esto lo ha acelerado un poco. Siempre he tenido una relación muy intensa con la familia Agnelli y creo que hice algo importante en 2004, cuando acepté ser el presidente en unas circunstancias extremadamente dramáticas. Quizá me merecía un gracias por lo menos. No oculto que no estaba demasiado contento, pero es parte de la vida y es el propietario quien toma decisiones”.

El italiano, que ha abandonado la presidencia de la Scuderia a los 67 años, oficializó además un secreto a voces: Fernando Alonso abandonará Ferrari a final de la temporada. Esta decisión, que en otras ocasiones habría provocado reacciones adversas hacía el piloto español desde la presidencia de la Scuderia, fue defendida por el propio Montezemolo: “Fernando se va por dos razones: uno, quiere aventurarse en otro reto y dos, porque tiene una edad en la que no puede esperar a ganar otra vez. Está decepcionado de no haber ganado en estos años y necesita nuevos estímulos”.

Sergio Marchionne: "Tenemos que machacar y tenemos que hacerlo lo antes posible"

Ganar otra vez como Fernando es el principal objetivo de Sergio Marchionne para Ferrari. El nuevo presidente de la Scuderia ha dejado claro que Ferrari necesita reaccionar urgentemente y que eso irá ligado a arriesgar durante el período de reconstrucción: “Tenemos que machacar y tenemos que hacerlo lo antes posible. Haremos lo necesario. Podremos meter la pata pero no tenemos nada que perder ¿verdad? Tomemos riesgos”.

Para Marchionne, las excusas para no llevar a los de Maranello al éxito se han acabado y uno de los puntos de inflexión para iniciar este cambio fue el pasado Gran Premio de Italia en Monza: “Yo sigo recordando que las carreras no son una ciencia exacta, son una serie de factores que influyen en el rendimiento. Y luego voy a Monza y veo que los seis primeros coches no son Ferrari o impulsados por un motor Ferrari, y mi presión arterial estalla. Puedo entender períodos de mala suerte, pero no puede ser un elemento estructural de la marca”.

Cuestionado acerca de su programa para devolver a Ferrari a lo más alto de la Fórmula Uno, en una entrevista concedida a 'Bloomberg Businessweek', Marchionne no quiso dar muchos detalles al respecto, si bien indicó que dejará sus actuales responsabilidades en 2018, una vez se complete el plan estratégico de cinco años para la integración entre Fiat y Chrysler: “Habrá muchas cosas que hará el próximo consejero delegado que serán totalmente diferentes a lo que yo haría”.

Sin embargo, según el diario Omnicorse, durante este mes ya habrían llegado a Maranello alrededor de diez nuevos ingenieros en el plan de reestructuración y mejoras técnicas de la Gestione Sportiva impulsadas por el director del equipo Marco Mattiacci y apoyadas por el director técnico James Allison.

Lobo Zimmerman es el nombre destacado de la junta directiva de Mercedes-AMG para ayudar a Mattia Binotto a reorganizar el departamento dedicado a la unidad de potencia, si bien no se descartaría la llegada de otros refuerzos en esta sección de Toro Rosso, Lotus y Audi.

En Faenza ya no está fuera Riccardo Adami, ingeniero de carreras de Sebastian Vettel durante su etapa en Toro Rosso. El italiano podría volver a formar equipo con el piloto alemán, si al final termina concretándose la llegada de Vettel a Ferrari en 2015, en detrimiento de Fernando Alonso.

Sin embargo, uno de los fichajes que más ha sorprendido en Maranello ha sido sin duda el de Daniel Casanova, ingeniero de Lotus. Gran amante de la fotografía, será a buen seguro un ingeniero muy importante en la organización de James Allison. Casanova desempeñará un papel importante en el departamento de simulación con Giacomo Tortora a la cabeza, otro tricolor especialista en simulación que regresó hace un par de años a su casa después de ocho años en McLaren.

Pero las mejoras para la sección de simulación no quedan ahí. Chris Hoyle, director técnico de rFpro, reconocía esta semana haber modificado el software operativo de la “araña” de Maranello durante la presente temporada, a fín de poder obtener una información lo más real posible con vistas al 2015: “La decisión de modificar el software operativo con el campeonato del mundo en el curso, pone de relieve lo que es la magnitud de la mejora que garantizamos con el nuevo software. La mejora de la experiencia de conducción del piloto y la recopilación de datos son más fiables. Además, el nuevo software reduce el tiempo para actualizar un fotograma en comparación con nuestro modelo de vehículo y proyección”.

Como se puede ver, la transformación del equipo del Cavallino Rampante está realizándose en profundidad y están involucrados todos los aspectos del departamento de competición. El objetivo es simple: ganar de nuevo tan pronto como sea posible.