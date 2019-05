Valentino Rossi: “No era capaz de conseguir la velocidad adecuada"

El piloto italiano llega a la penúltima cita del campeonato dispuesto a conseguir su tercera victoria de la temporada. La disputa por la segunda posición tras el vigente campeón del Mundial de Motociclismo es, por ahora, para el veterano piloto, que no ha tenido su mejor día en el trazado de Sepang, logrando el sexto mejor tiempo.

Con un total de 255 puntos, el nueve veces campeón del mundo tendrá que aguantar en la segunda posición por detrás de Márquez durante dos pruebas más, hasta que la traca final del Gran Premio de Valencia decida cuál de los tres pilotos será el vencedor.

"No estoy muy contento"

Valentino Rossi llega al Gran Premio de Malasia después de haber conseguido la victoria en Phillip Island. En los primeros entrenamientos libres de la mañana, el piloto de Movistar Yamaha ha marcado un tiempo de 2:01.842, a 0.463 milésimas del mejor crono de la mañana que le ha servido a Pedrosa para liderar el primer día en el Circuito de Sepang. "No estoy muy contento. Esta mañana, en las condiciones secas, no fue tan malo. Mi ritmo era bastante bueno, pero no era suficiente. Yo no era lo suficientemente rápido o lo suficientemente fuerte como para permanecer en la parte delantera, también porque no era capaz de montar la moto bien, así que tenemos que trabajar”, explicaba el excampeón del Mundo.

En la segunda sesión se ha rodado en mojado tras el diluvio que se ha producido al acabar la FP de Moto3. Los pilotos no han podido mejorar sus tiempos de las cronos de la mañana, y las posiciones han sido las mismas: Pedrosa, Aleix Espargaró, Lorenzo, Márquez, Bradl, Rossi, Dovizioso, Crutchlow, Hernández y Pol Espargaró. “En mojado esta tarde la situación ha sido mucho peor. Ha sido una sesión muy difícil y no era capaz de conseguir la velocidad adecuada para montar en la moto de buena forma, por lo que el objetivo es trabajo, trabajo, trabajo. Para el domingo tenemos que estar preparados para ambas condiciones porque el clima aquí es muy inestable y puede ser seco o húmedo. Mi moto tenía algún castañeo y tuvimos que guardar el neumático, pero no fue capaz de conseguir la velocidad suficiente esquina. Necesito más equilibrio pasando por las curvas para ir más rápido".

Con el título ganado en Japón, ‘The Doctor’ parece el más fuerte de los tres contrincantes en busca del subcampeonato del Mundial de Motociclismo del 2014. Lorenzo se acerca con cautela al italiano, a tan sólo ocho puntos y con hambre de victoria, pero Rossi tiene que tener cuidado con Pedrosa, ya que el piloto de Honda se encuentra a 25 tantos, lo que le pone muy difícil superar a los pilotos de Yamaha, pero el 26 se desenvuelve muy bien en el Circuito de Sepang y podría lograr la victoria este fin de semana.