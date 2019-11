Pol Espargaró no pasará por quirófano

Llegan buenas noticias para Pol Espargaró: el doctor Xavier Mir ha descartado hoy totalmente el paso por quirófano del piloto de Granollers puesto que comparando la radiografia hecha el pasado sábado y la que le han hecho a su llegada a Barcelona, la fractura del segundo metatarsiano del pie izquierdo sigue igual pese a haber disputado el pasado domingo una épica carrera donde terminó sexto.

"No puedo entender cómo aguantó el dolor"

El 44, que está disputando su primera temporada en MotoGp, sufrió una caída en los terceros entrenamientos libres que se disputaban el pasado sábado en Sepang. Tras la caída visitó la clínica móbil donde le diagnosticaron la fractura y donde le dijeron que era duda para disputar la carrera pero el piloto decidió salir y termino sexto, aunque como dice el doctor Mir, aun no sabe como soportó el dolor: "Yo ya vi a Pol en Malasia y allí vimos que tenía la fractura en el segundo metatarsiano, con un cierto desplazamiento, un desplazamiento aún soportable al ser lateral pero no de delante a atrás. Hemos repetido ya en Barcelona la radiografía, después de una carrera épica en la que quedó sexto y en la que no puedo entender cómo aguantó el dolor, y hemos visto que la fractura no se ha movido. Sigue estando en una situación correcta y esto hace que descartemos tener que operarle".

Tras la buena nueva, Espargaró viajará a Valencia la próxima semana donde se disputa la última cita de la temporada. Mir apunta que sus molestias habrán disminuido pero su periodo de recuperación es de cuatro semanas aproximadamente: "Esta fractura tardará en estar soldada unas cuatro semanas, así que en Valencia el piloto estará mejor, pero no curado completamente. Obviamente, volverá a sufrir dolor, con el problema añadido de que la lesión es en el pie izquierdo, el del cambio. Aunque después del carrerón que hizo en Malasia estoy seguro de que en Valencia estará bien."

"Controlaremos que no se produzca desplazamiento"

Por último, Xavier Mir apuntaba que seguirán revisando y controlando la fractura con el fin de que no vaya a más y que no suponga un impedimento para disputar la última carrera de la temporada delante de la afición: "Seguiremos controlando la lesión para comprobar que no se produce desplazamiento, y ya en el Gran Premio valoraremos junto a la Clinica Mobile si hay que infiltrarle o no. Lo ideal es no tener que hacerlo, pero iremos viendo en función de cómo se encuentre Pol en los entrenamientos."