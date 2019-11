Entrevista. Roberto Rozada: “Aún no me atrevería a definirme como piloto”

Aspira a lo más alto pero tiene los pies en la tierra. Sabe que la temporada no será fácil pero las ganas le pueden. La vida de Roberto Rozada ha estado ligada al mundo del motor desde pequeño. De karts, a Slalom, pasando por Rallysprint hasta llegar al Nacional de Asfalto inmerso en la Copa Kobe y a bordo de un Toyota Aygo. Este gijonés con “aspiraciones a piloto” está dispuesto a dar el máximo para aprender todo lo posible, empezando por las enseñanzas de su copiloto Rodolfo Rodríguez.

Pregunta: Pregunta obligada para un debutante de rallyes, ¿Cómo comenzó su pasión por esta especialidad?

Respuesta: Comencé desde abajo y de la forma más típica. Mi pasión nació a base de ir con mi padre a los karts. Recuerdo ir a Mercaplana con él cuando yo era pequeño y disfrutar un montón cada vez que me subía a un kart.

P: ¿Cómo fue el debut el año pasado?

R: Fue muy estresante. En Tineo, primer rally del Regional de Asturias, que es de por sí muy complicado. Es deslizante, tiene zonas muy malas y además iba con muchos nervios. Nos costó soltarlos al principio, pero luego disfrutamos mucho la experiencia.

P: ¿Qué le motivó a empezar ahora en los rallyes?

R: La pasada temporada participé en el Regional de Asturias de Slalom y queríamos dar un paso más. Caldevilla Motor quería promover una copa monomarca y ofrecía igualdad en cuanto a condiciones mecánicas y nos mostramos muy interesados en ella. Sin embargo, no salió adelante pero el propio equipo nos facilitó la oportunidad de correr el Regional de Asturias por el mismo presupuesto que en la copa y con un coche muy superior, un Subaru N12. A raíz de ahí fue todo continuar.

P: ¿Cómo se definiría a sí mismo como piloto? ¿Qué le caracteriza?

R: No me atrevería a definirme aún como piloto sino como aspirante a piloto (risas). Quizá, por mi experiencia en el karting, me considero bastante regular, siempre de menos a más. Puede que no sea tan espectacular como otros pilotos, puede que sea más conservador en mi estilo de conducción pero me permito menos errores.

P: ¿Por qué la Copa Kobe?

R: Lo primero es que a nivel de costes está muy contenida. Además, la filosofía de la copa nos gusta. Igualdad de condiciones para todos los pilotos, todo bien verificado y controlado. Una copa donde pueda primar la experiencia y el desarrollo personal de cada uno para que podamos ir poco a poco creciendo como pilotos. Hoy en día la igualdad es un hándicap en los rallyes y esta copa lo pone más fácil.

P: De hecho, cada vez hay más copas de este tipo como puede ser el caso de la Dacia…

R: En mi opinión, son estupendas. Todo lo que sea promover esta especialidad, y facilitar el hecho de que cada vez más gente se pueda permitir correr es algo muy positivo. Son copas que permiten ver las capacidades de cada uno y que favorecen la competitividad. Además tienen costes muy contenidos y abarata mucho las pruebas lo que es fundamental en una especialidad como esta.

P: ¿Qué aspiraciones tiene a bordo del Toyota Aygo?

R: Las aspiraciones empiezan siendo lo más altas posibles, luego la realidad siempre nos pone a cada uno en su sitio. Esperamos tener un año lo mejor posible, vivir una experiencia muy buena y creo que lo será con la Kobe porque está teniendo mucho éxito. Espero desarrollarme como piloto y poder aprender muchísimo de todos y, en especial, de mi copiloto Rodolfo Rodríguez que es un crack.

P: Si tuviera que elegir, ¿en qué pruebas se ve con más ganas de participar?

R: Sinceramente no tengo preferencias. Es cierto, que me han hablado de que Río Lobos es una de las pruebas más atractivas del campeonato. Me hubiera gustado correr alguna en Asturias pero hay pocas opciones para ello así que supongo que me quedaría con Río Lobos.

P: ¿Participará en otros rallyes fuera de la Copa Kobe?

R: Quizá podamos participar en otras pruebas pero todo depende del presupuesto. Nos gustaría mucho correr el Príncipe de Asturias. Cada año es más complicado sacarlo adelante y nos encantaría tener presupuesto para correrlo.

P: Aprovechando que su andadura en este mundillo acaba de comenzar, ¿cómo valoraría la situación actual del Nacional?

R: El Príncipe ha sido un claro reflejo de la situación económica actual y de la falta de promoción de algunas organizaciones. Está claro que esto perjudica la participación. Además el tema económico es un factor muy importante, fundamental. Transporte, inscripción, coche, mecánica… Los costes son muy elevados. Sin embargo, en el Nacional de Tierra van de menos a más y quizá tenga que ver con una mejor organización.