Daniel Ricciardo: "Estoy muy satisfecho con el resultado"

Daniel Ricciardo ha conseguido subirse al tercer escalón del podio tras una gran carrera en la que no ha tenido nada regalado y ha tenido que luchar hasta el final. Tras una mala salida en la que perdía varias posiciones, ha comenzado su remontada en la vuelta 12 cuando conseguía pasar a Kevin Magnussen. Después de esto, el australiano ha pasado a Alonso con relativa facilidad y se las ha tenido que ver con los coches que teóricamente estaban más fuertes después de lo Mercedes.

Ricciardo conseguía adelantar a uno en pista y a otro anticipándose a su parada en boxes para ya seguir a la caza de los Mercedes, aunque al final se le ha hecho imposible alcanzarlos porque llevaban un ritmo muy rápido. “Muy satisfecho con el resultado porque los Mercedes están fuera de nuestro alcance", afirmaba. “Hemos ido bastante fuertes, hemos hecho una buena estrategia para mantenernos ahí y al final hemos tenido nuestra recompensa”.

El australiano es ya famoso por su amplia sonrisa y muestra de su buen carácter son sus declaraciones en el podio: “En primer lugar gracias a los seguidores, es un placer venir aquí, me encanta esto: la gente, el circuito, la ciudad. Gracias a Red Bull por darme todo para disfrutar", decía.

En Williams han visto cómo se les escapaba otro podio por su mala gestión de la estrategia durante la carrera, ya que Ricciardo se ha anticipado a la parada de Massa y ha conseguido levantarle la posición en boxes. Williams ya tiene un largo historial de fallos en la gestión de la estrategia este año, y gracias a esto Massa ha tenido que remar contracorriente para intentar dar caza al piloto australiano tras su parada en boxes. "Felipe parecía que me seguía muy fuerte, le veía y no sé si era el DRS o qué pero he conseguido bloquearle y no ha conseguido pasarme, así que creo que les he mantenido fácil y he mantenido mi posición hasta la última vuelta, que es lo importante", reflexionaba Ricciardo.

El australiano ha salido bastante mal hoy, y nos es inevitable recordar a otro australiano que también solía salir bastante mal y que ocupaba el año pasado su puesto en Red Bull junto a Sebastian Vettel. Hablamos, como no, de Mark Webber. Mark solía perder alguna posición en las salidas, pero luego siempre conseguía remontar la carrera, igual que ha hecho Ricciardo en esta carrera. "Creo que la salida ha sido culpa mía, puede que no haya hecho bien el procedimiento, pero bueno tendré que revisarlo detenidamente para ver en qué he fallado” ha declarado.

Finalmente, lanzaba un aviso al aire, diciendo que se siente bastante fuerte y que Brasil es una buena pista para los Red Bull. “Me siento bastante fuerte para Brasil, en el pasado ha sido una pista bastante buena para Red Bull", ha concluido.