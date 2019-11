Nico Rosberg: "No he logrado encontrar mi ritmo"

Pocas son las carreras que quedan por delante, lo cual quiere decir que pronto se decidirá el campeonato del mundo, el alemán Nico Rosberg tiene ante sí la posibilidad de sumar su primer título en Formula 1, algo que no tendrá nada fácil ya que se encuentra a 24 puntos de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

"Voy a seguir empujando"

A pesar de partir en primera posición, la carrera no ha sido lo que Rosberg esperaba. "No he logrado encontrar mi ritmo. Me ha llevado mucho tiempo y me ha pasado. Me ha sorprendido el adelantamiento. Al final he logrado mejorar pero desgraciadamente era muy tarde", comentó ante los medios.

El hecho de estar segundo en el campeonato es algo que no le gusta. "Sabía que había una oportunidad pero no si Lewis iba a ser o no más defensivo. Busqué mantener la presión sobre Hamilton porque nunca me rindo", afirmó.

Dos carreras quedan por delante y el título se decidirá en la última, un objetivo claro para Rosberg es terminar por delante de su compañero. "Está bien escuchar eso porque hay opciones. En Brasil sé que podemos dar la vuelta a todo y creo que va a ser un fin de temporada emocionante. Tengo muchas ganas de competir con este fabuloso coche", desveló.

Para terminar, el piloto alemán deja claro que lo dará todo en la pista para lograr el título. "Se está haciendo más difícil pero aún hay posibilidades de ganar el título y todo puede pasar. Voy a seguir empujando como siempre. Nunca me doy por vencido", concluyó.