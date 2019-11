Tom Sykes: "No hay vergüenza en lo que hemos hecho"

Las órdenes de equipo en la última vuelta de la primera manga y Jonathan Rea sentenciaron al piloto de Kawasaki a la segunda plaza de la clasificación general por tan sólo seis puntos.

Tom Sykes vio como su segundo título consecutivo de SBK se esfumaba en el Circuito de Losail. Con un inicio de temporada impresionante, ya que consiguió tres dobletes y un total de ocho victorias, Sykes parecía dispuesto a revalidar el campeonato pero en las últimas pruebas las Aprilia le han apretado y se han hecho con el título

"Lo dimos todo en la ronda final y no me arrepiento. Hicimos podio en las dos carreras y empujé tan duro como la moto y la puesta en marcha me permitieron. Hemos tenido algunos buenos tiempos por vuelta en la segunda carrera, pero Sylvain tenía un mejor ritmo. Es lo que hay y las carreras de hoy son el resultado más significativo de todos”, explicaba Sykes tras el GP de Qatar.

Después de Magny-Cours y los problemas con las órdenes de equipo en Aprilia, parecía que el Mundial de SBK iba a acabar en manos del piloto inglés. Sykes terminaba la primera manga en Qatar por detrás de su compañero de equipo tras intentar alcanzarlo pero Baz recibió las órdenes de su equipo demasiado tarde para dejarlo pasar, además, hubo un fallo por parte del inglés, que se salió de largo en el último momento, haciendo que se conformase con la tercera plaza, con sólo tres puntos más que Sylvain Guintoli.

“Estoy decepcionado, pero no puedo hacer mucho más"

En la segunda manga, el francés de Aprilia volvía a conseguir la victoria sentenciando el campeonato después de la tercera posición del de Kawasaki tras la Honda de Rea. Sykes suma 16 podios con ocho victorias y cinco Superpoles, pero finalmente se ha quedado sin el título de SBK por seis puntos.

Al parecer, Sykes se tomó bien la derrota frente a Guintoli y aceptaba en sus declaraciones, tanto televisivas como en los comunicados oficiales, que en las últimas carreras las Aprilias llevaban un mejor ritmo que él. Pero lo que no ha llevado tan bien, o al menos eso ha demostrado en las redes sociales, es el comportamiento de Loris Baz en las últimas pruebas del Mundial de SBK: “Estoy decepcionado, pero no puedo hacer mucho más. Sabíamos que este fin de semana iba a ser un trabajo duro y no hay vergüenza en lo que hemos hecho, por desgracia, no ha sido suficiente. Por suerte, el invierno no es demasiado largo y vamos a salir a luchar el próximo año", comentaba esperanzado el piloto de Kawasaki.