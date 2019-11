Adrian Sutil: "No se si estaré en Fórmula 1 el próximo año"

Adrian Sutil es uno de los pilotos que afrontarán con peor ánimo el Gran Premio de Brasil. Sauber ha anunciado esta mañana cuál será su formación para el próximo año, el teutón no es uno de esos dos pilotos, por lo que en estos momentos se encuentra sin sitio en la Fórmula 1 para la temporada que viene.

"No se qué pasará el próximo año. Voy a ver lo que es posible y lo que quiero. Hay muchas cosas que pensar. No se si estaré en la Fórmula 1 el año que viene. Tal vez, porque este deporte es impredecible, pero como he comentado, hay muchas cosas que pensar antes de tomar una decisión. No estoy frustrado. Es sólo la forma en la que está la Fórmula 1 desde hace varios años. Es un negocio diferente", declaró Adrian Sutil.

El alemán también hizo referencia a temas contractuales, algo que aún no ha resuelto con la escudería suiza: "Sí, hay ciertas cosas de qué hablar, sin duda. Han confirmado dos pilotos, pero eso no significa que los conductores puedan conducir y eso no quiere decir que el equipo vaya a conducir. Así que no hay un cambio real a partir de la semana pasada para este fin de semana. Es sólo un anuncio y ahora, por supuesto, tengo que mantener una conversación con ellos para solucionar las cosas".

Adrian Sutil también quiso mencionar su actuación en el pasado Gran Premio de Estados Unidos cuando, tras lograr clasificar entre los diez primeros, vio como Sergio Pérez chocó contra él y le dejó sin opciones de puntuar: "Fue una muy buena calificación. Ha sido todo un reto este año. Tratamos que se repita aquí en Brasil. Espero un fin de semana con grandes posibilidades, con alta probabilidad de lluvia, y todo el mundo sabe cómo el clima puede afectar aquí en Brasil. Hemos visto muchas carreras emocionantes".