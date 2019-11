Jean-Eric Vergne: "Es una de mis carreras favoritas"

Una temporada tiene sus altos y bajos, algo que conoce muy bien el francés Jean-Eric Vergne, el cual tiene ante sí la oportunidad de ganarse un asiento para la próxima temporada, sus resultados no han sido demasiado buenos pero ha dado bastante visibilidad al equipo. A pesar de no haberse confirmado, el francés tiene claro que estará en Formula 1 la próxima temporada: "Sería muy bueno mantenerme en Toro Rosso. Creo que el año que viene podremos hacer cosas buenas juntos, pero todavía no hay nada", comentó en la rueda de prensa de la FIA.

El paso de las carreras es algo que le va dando seguridad en el pilotaje: "Creo que he hecho muchas carreras en el pasado como este, pero por desgracia, en el comienzo del año tuve un montón de abandonos y obviamente, cuando no terminas la carrera, la gente no recuerda lo que has estado haciendo en esa carrera. No he cambiado nada. Conduzco con mucha pasión, me encanta correr, eso es lo que hago mejor y no importa lo del año que viene, sigo, yo no sigo. Yo siempre voy a dar un cien por ciento y trato de divertirme lo máximo posible", afirmó

En un circuito como Brasil, realizar una buena salida es algo primordial: "El circuito de Interlagos es atípico y realmente bueno. El paddock de estilo antiguo es sin duda único y tiene un poco de carácter. Lo que es bueno de este Gran Premio es que, en esta época del año, lo que puede a menudo la lluvia en Brasil, por lo general al igual que los coches están en la parrilla de salida", comentó.

Tras venir del Gran Premio de Austin, la pista cambiará según el piloto francés: "La pista ha sido completamente reforzmada aparentemente, pero tendremos que ver si eso significa que hay menos baches. Por lo general, los golpes y la disposición general significan que es bastante agotador una pista para conducir. Al igual que Austin, que es otra pista hacia la izquierda, pero la falta de carga aerodinámica comparado con los coches actuales significa que no puse una cepa particular en el cuello", desveló.

Para terminar el francés despliega su cariño por Brasil y su circuito. "Me gusta mucho Brasil, el país, el ambiente y es una de mis carreras favoritas del año", concluyó.