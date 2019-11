Entrevista. Sergio Vallejo: “Estamos muy motivados para ganar en Madrid”

Los hermanos Vallejo tuvieron un inicio de temporada difícil pero el comportamiento del coche y las ganas de hacerse con el Nacional de Asfalto les motivan de cara a la última cita del CERA. El ‘lobo’ de Meira se ha defendido de las críticas de la mejor manera posible, con el reglamento en la mano. “Todo nuestro proyecto seguía la más estricta legalidad”, asegura. Divertirse y dar el máximo son los objetivos que se han fijado los hermanos Vallejo para afrontar el Rally de la Comunidad de Madrid y esperan celebrar el título en Lugo a finales de mes.

Pregunta: El inicio de temporada fue complicado por la negativa de la Federación a homologar el Porsche nuevo, las consecuencias que tuvo esa primera decisión … ¿Cómo lo vivieron?

Respuesta: Lo vivimos con una tensión muy grande. Nos preocupaba el apartado económico porque habíamos invertido mucho en el coche. Hubo dudas sobre la legalidad de nuestro proyecto y tuvimos que lugar por él, porque creíamos y sabíamos que el tema de la homologación no se había hecho bien.

P: Finalmente lograron la homologación y desencadenó muchas críticas por parte de algunos pilotos y aficionados que aseguraban que partía con ventaja en el campeonato gracias al nuevo Porsche…

R: Partiendo de la base de que la mayoría de las opiniones contrarias eran de rivales directos, el valor que podían tener es relativo. Eran opiniones con intereses personales. Si es cierto, que algunas personas, probablemente influenciadas por estas opiniones, dieron a entender que estábamos haciendo algo que iba a marcar enormemente la diferencia. Sin embargo, alguien que sepa algo de rallyes sabe que no era así. Hay que tener en cuenta que todo nuestro proyecto lo hicimos desde la más estricta legalidad en cuanto a plazos y en cuanto a todo. Así que no se entiende que se parara nuestra homologación y que nos quedáramos sin opción de puntuar en Canarias.

P: Hace poco más de un año, aseguraba en una entrevista que no correría en el Nacional en esta temporada a no ser que cambiaran “muchas cosas y personas”. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que decidiera competir?

R: Siempre que he hablado en ese sentido lo hice a nivel personal y particular no como abanderado o representante de una futura rebelión. El año pasado sufrimos una injusticia y lo mejor que pudimos hacer fue sentarnos, dialogar y tratar el tema con todos los implicados y solucionarlo. Sin embargo y aunque el enfoque que se le dio fuera exclusivamente este, también me refería al tema económico, al presupuesto que tendríamos y que nos daría o no la posibilidad de correr en el 2014.

P: ¿Qué diferencias ha notado con el GT3 2010 respecto al del 2008?

R: Las diferencias son insignificantes, mínimas. En el crono apenas se aprecian y los tiempos lo demuestran. Son coches en los que la diferencia de potencia es muy reducida y lo único que se puede notar, es un rango de utilización del motor mayor y quizá una mayor facilidad de conducción y de tracción. Es más fácil dosificar el gas, pero todo lo demás es prácticamente igual. Tenemos un coche bueno, bien reglado y con una buena puesta a punto y, además esta temporada, el presupuesto nos permitió utilizar neumáticos nuevos más a menudo por lo que respecto al año pasado, nuestra comodidad la marcó más el presupuesto que el coche.

P: Comenzó teniendo una clara diferencia con Fuster, pero en los últimos rallyes la ventaja ha desaparecido. ¿Qué ha fallado?

R: No creo que hayamos fallado en nada. Hemos mantenido el mismo ritmo desde el principio de temporada. El coche va igual, porque desde el principio encontramos un setting que funcionaba bien por lo que nuestro margen de mejora era reducido. Lo que varió creo que fue la competitividad de Fuster por la modificación de principio de temporada y también porque su ritmo como piloto mejoró. Al cambiar de coche iba a tener un tiempo adaptación al comienzo de la temporada, pero una vez que terminó esa fase…

P: Ha realizado estos días test en Portugal de cara al final de temporada. ¿Cómo afronta el desenlace del CERA?

R: Muy motivados, con muchas ganas. El coche va muy bien, pudimos probarlo en el circuito de Braga, también lo probamos en lluvia en tramos parecidos a los de Madrid y me encuentro muy a gusto con el coche. Está claro que las carreras son distintas. Pero vamos a Madrid con ganas de dar lo mejor de nosotros y que todo el equipo esté bien. Aunque creo en eso tengo la suerte de estar muy bien rodeado. Queremos disfrutar mucho y que la afición, tanto los que nos apoyan como los que no, puedan hacerlo también. Además, al estar el campeonato en juego va a ser un rally bonito y divertido.

P: Baja participación, escasa repercusión, el desastre en el Rally Príncipe de este año… ¿Qué opina de la situación actual que atraviesa el Campeonato Nacional?

R: Lo vengo advirtiendo desde hace cuatro o cinco años por lo menos y lo mantengo, no hay premios para los jóvenes. Ese es el problema del CERA. Los pilotos jóvenes no pueden competir en rallyes porque no hay compensación económica. Ganar un rally sin premio no tiene sentido. Los recursos de la Federación y de las organizaciones se está aplicando por un lado a cosas probablemente prioritarias pero por otro, también se destina a otras que no son tan importantes como los premios y a las que se les está dando prioridad. El rally Príncipe de Asturias tuvo pocos inscritos porque era un rally costoso en lo que a presupuestos para los pilotos se refiere. La respuesta es sencilla, ¿para qué esforzarse y competir si al final no va a haber premio?

P: Siempre ha criticado la falta de apoyo y de compensación que viven los jóvenes que quieren competir en rallyes, incluso proponía un campeonato como el de la WRC Academy. ¿Cómo valora la aparición de copas como la Dacia?

R: Me parece un proyecto fundamental, de hecho tendría que haber muchísimos más. Esa es la solución. Coches que no sean costosos y que ayuden a los pilotos más jóvenes a competir. Los presupuestos son tan reducidos que debería ser un éxito independientemente de que vayan rápido o no. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Por qué no hay más pilotos que participen en la Dacia? El proyecto es genial porque les hace competir bajo las mismas condiciones y eso es muy entretenido. Pero deben tener opción de ganar un premio.

P: ¿Le podremos ver en algún otro rally cuando termine el CERA?

R: Estaremos en el Rally Camp Festival de Braga (Portugal) y a final de mes, el día 29 tenemos programada una fiesta para celebrar el final de temporada en Lugo. Sería estupendo aprovecharla para celebrar también la victoria en el CERA. Ojalá que lleguemos allí victoriosos y no con el subcampeonato.

P: Por último y aunque es precipitado aún pensar en el 2015 cuando el CERA de este año sigue en juego, ¿algún proyecto en mente para la próxima temporada?

R: Planes hay muchos pero cuesta darles forma. Es decir, a nivel económico es difícil plantearse cumplir los proyectos que tenemos en mente. Tratamos de concentrar los esfuerzos y la atención en el final de temporada porque el título aún sigue en juego, pero creo que el próximo 2015, al menos sobre el papel, puede ser un gran año.