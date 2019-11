Fernando Alonso: "Es lo que esperábamos"

La clasificación del Gran Premio de Brasil transcurrió sin problemas y sin la lluvia esperada, lo cual propició una sesión sin sorpresas. Los Mercedes lucharon duramente por conseguir la primera posición, la cual se llevó el piloto alemán Nico Rosberg. Mientras, por detrás el piloto español solo pudo terminar octavo entre Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo. No fue una sesión fácil para el bicampeón que empezó la clasificación con las baterías del monoplaza descargadas y posteriormente se quedó cerca de no pasar a la Q3, sin embargo, el asturiano se rehízo y consiguió una octava plaza con la que mañana luchara por conseguir el máximo de puntos posibles para la Scuderia.

El piloto español empezó hablando sobre los problemas de motor que tuvo esta mañana durante los libres 3, donde admitió que “"sí que tuvimos algún problema con la unidad de potencia”, por ese motivo el monoplaza no era lo rápido que esperaron por la mañana, pero consiguieron subsanar el problema y en clasificación todo fue bien: “Igual perdimos algunas centésimas pero tuvimos el problema y ahora en la crono todo fue bien. En una décima pasas del quinto al décimo pero bueno, estamos octavos, buena crono, dentro de lo que esperábamos". Explicaba el asturiano.

A continuación el piloto de Ferrari habló sobre la meteorología esperada a lo largo del fin de semana, la cual no ha acertado con sus pronósticos de lluvia: "La probabilidad más grande era para hoy y no ha llovido, así que se supone que no lloverá mañana. Mejor que no llueva o llueva poco para que no haya bandera roja. Vamos a correr y a ver lo que pasa. Si acabamos ocho, diez u once no es que cambie mucho la cosa".

El bicampeón del mundo explicó la situación que vivió durante el transcurso de la primera ronda de la clasificación, donde su F14T fue sacado a pista sin tener las baterías del monoplaza listas, un hecho por el cual el piloto asturiano mostró por radio su cabreo posteriormente: "La verdad es que no estábamos listos para salir a la Q1. Salimos a la vuelta de calentamiento sin batería, tuve que recargar, luego en tráfico no sabía quién estaba en vuelta y quién no, luego tuvimos que poner dos juegos de neumáticos en la Q1 y no entendí muy bien por qué lo hacíamos. Luego llegamos a la Q3 en buenas condiciones, la vuelta ha sido aceptable y bueno, octavo es en lo que hemos estado todo el fin de semana, no ha sido una sorpresa". Explicaba el bicampeón del mundo.

Para concluir, el de Ferrari habló sobre la carrera de mañana y como algunas escuderías han superado a Ferrari, como McLaren que según Fernando “han mejorado” por lo que la lucha de mañana se centrará en acabar por delante de los de Woking. "En principio pensamos luchar con Williams por la tercera plaza, pero a partir de Monza nos dimos cuenta de que eran inalcanzables. Vimos que no y ahora hemos visto que también McLaren ha mejorado y mañana intentaremos acabar por delante de ellos", terminaba el español.

Fernando Alonso mostrando su enfado por la radio al empezar la Q1

Fotografía: Mark Thompson y Paul Gilham / Getty Images South America.