Resultado Carrera del GP de Valencia 2014 de MotoGP

15:04. ¡¡Suena el himno español en honor a Marc Márquez!!

15:01. Aleix Espargaró, sobre la lucha con su hermano: "Si llega a ser el otro el que tengo en la última curva lo intento. Pero tenía que tocarlo un poquito. Muy contento al acabar séptimos del Mundial. Muchas gracias a Forward".

15:00. Márquez: "Hoy estoy más contento que en Japón. Ganar ha sido la guinda al pastel del título de mi hermano. 15 minutos antes de la carrera estaba celebrándolo. Me he divertido delante de la afición".

14:57. Rossi: "Estoy contento porque cierro la temporada con una buena carrera. Ha sido una carrera difícil, pero con mal sabor porque Márquez no estaba lejos".

14:55. Pedrosa: "No me ha gustado la carrera. Ya desde las primeras vueltas se ha puesto a llover. Durante un rato hemos ido bien, pero al final hemos perdido mucha distancia con Marc y Rossi. Me he quedado solo y no sabía cuánto podía arriesgar".

14:47. ¡¡¡VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ!!! Valentino Rossi y Dani Pedrosa completan el podio.

29/30. Enorme guerra entre Dovi y Crutchlow por la cuarta plaza. Igual que entre los hermanos Espargaró por la sexta.

27/30. Márquez sigue ampliando la ventaja con Rossi hasta los tres segundos. Pedrosa está tercero en tierra de nadie. Dovi y Crutchlow se están jugando la cuarta plaza.

25/30. ¡Jorge Lorenzo se retira! El español se equivocó en el cambio de moto, iba muy despacio y decide irse al garaje. Mala manera de acabar una temporada.

23/30. A Lorenzo y Iannone les ha salido mal la jugada. El español está situado el 20 y el italiano el 21.

22/30. Márquez vuelve a abrir hueco. El español tiene casi dos segundos de ventaja sobre Rossi. O caen gotas o el español tiene el triunfo en su mano.

21/30. Pedrosa ha perdido todo tipo de opciones a ganr. En el momento de las gotas ha bajado demasiado el ritmo y está a casi nueve segundos de la cabeza.

20/30. ¡Rossi está encima de Márquez! Le ha recortado más de un segundo y la diferencia es de siete décimas.

19/30. ¡¡Jorge Lorenzo y Iannone entran a boxes a cambiar la moto!! Si llueve fuerte le saldrá bien, sino no tendrá opciones de nada.

18/30. ¡¡Empiezan a caer gotas otra vez en Cheste!! Rossi le ha recortado casi medio segundo a Márquez y se coloca a 1.7. Pedrosa pierde metro respecto al italiano.

16/30. ¡Iannone se va recto! Parece que ha tenido problemas con la moto.

14/30. ¡Lorenzo supera a Iannone y se coloca cuarto! Está a más de dos segundos del dúo Rossi - Pedrosa.

13/30. Rossi y Pedrosa han rodado más rápido que Márquez. Les separan nueve décimas. Paralelamente, Lorenzo se coloca a rueda de Iannone.

12/30. ¡¡Ahora Rossi también passa a Iannone!! Pedrosa aprovecha un hueco y pasa al italiano. Muy agresivo Pedrosa.

11/30. ¡¡Menuda batalla entre Márquez y Iannone!! Se han pasado y repasado y Márquez se coloca primero. Empieza a abrir hueco.

9/30. ¡Márquez ya está a rueda de Rossi! Gran remontada del campeón. Pedrosa está a un segundo del trío de cabeza. Lorenzo se ha deshecho de las Ducati y es quinto.

8/30. ¡Vuelta rápida y récord del circuito para Márquez! Se acerca a Rossi, que este a la vez también se aproxima a Iannone.

6/30. Iannone sigue liderando la carrera, con más de un segundo sobre Rossi. Detrás llegan Márquez, Pedrosa, Crutchlow, Dovizioso y Lorenzo. Todos agrupados.

5/30. Los mecánicos trabajan a toda velocidad en los boxes preparando las motos de agua por si los pilotos deciden entrar.

4/30. ¡Vuelta rápida de Andrea Iannone! El italiano se está escapando y tiene más de un segundo sobre Rossi. Crutchlow también va encendido y supera a Pedrosa para colocarse cuarto.

3/30. Jorge Lorenzo está perdidendo posiciones. Las dos Ducati lo han superado y está séptimo. Pedrosa es cuarto y se acerca a Márquez.

2/30. ¡¡Bandera blanca!! Empiezan a caer gotas en Cheste. Lo pilotos pueden entrar a cambiar moto cuando quieran.

2/30. ¡Primer paso por meta! Sigue liderando Iannone, con Rossi y Márquez a su rueda. Detrás Lorenzo y Pedrosa.

1/30. ¡¡¡Arrrrrrranca la carrera!!! Gran salida de Iannone que se coloca primero, delante de Rossi, Márquez, Lorenzo y Pedrosa.

13:58. ¡Empieza la vuelta de calentamiento! 101.000 personas se han congregado en Cheste para despedir el Mundial. Recordamos la parrilla:

13:55. ¡Cinco minutos para que empiece la carrera! El coche de seguridad ya está dando la vuelta de rigor para ver si hay algún problema con el trazado.

13:53. El cielo se está tapando. Llegan nubes. Podríamos ver una carrera flag to flag como pasó en la carrera de MotorLand Aragón.

13:50. Ya está formada la parrilla de salida. Solo diez minutos para que dé comienzo la última carrera del año.

13:47. Otra de las mágenes del fn de semana fue esta de Scott Redding, rozando el asfalto con la cabeza. Brutal plegada del británico después de quedar eliminado en la Q1.

13:41. Márquez ya lleva dos caídas este fin de semana. Así fue la del tercer entrenamiento libre.

13:34. Esta mañana en el Warm Up, Marc Márquez ha vuelto a ser el primero, por delante de Pol Espargaró, Lorenzo, Iannone y Rossi. Pedrosa ha sido décimo cuarto. La sesión ha estado marcada por la aparición de unas gotas de lluvia.

13:31. Jorge Lorenzo también se quedó fuera de la primera fila y arrancará desde la cuarta plaza. Lorenzo acabó molesto con el hecho de que Rossi se pusiera a su rueda para hacer la pole, pero espera poder ganar la carrera. "Traté de hacer algunos buenos tiempos de vuelta. Hice una vuelta rápida, pero he cometido un error en el segundo y me fui ancho y he perdido una o dos décimas de segundo", dijo.

13:28. Marc Márquez arrancará quinto después de irse al suelo en la sesión cronometrada. Nadia ha ganado en Valencia saliendo más atrás de la primera línea. "Mi ritmo es bastante bueno y mañana habrá una bonita lucha por ganar. Veo a Dani Pedrosa muy fuerte para la carrera", comentó.

13:25. Dani Pedrosa puso colarse en la primera fila después de una gran vuelta cunado el reloj ya estaba a cero. "Fue una calificación difícil porque había mucho más viento que en la sesión de la mañana. Eso hace que sea difícil de calcular la entrada a las curvas y cuando frenar. Como resultado, he hecho algunos errores y no pude conseguir una buena vuelta al principio", explicó.

13:20. Andrea Iannone regresó tras no correr en Malasia por una caída durante los libres con Márquez. El italiano acabó muy contento por estar en primer línea: "Estoy muy contento de estar segundo en la parrilla. Ayer fue un día muy difícil, pero me fui a la cama seguro sabiendo que la noche trae consejos. Esta mañana hemos trabajado en la moto y encontramos el problema que me impedía conducir como yo quería".

13:15. Valentino Rossi acabó muy sorprendido de hacerse con la primera plaza cuatro años después. "Conseguir mi pole position número 50 en mi carrera de MotoGP es un gran logro. Fue un poco de sorpresa, no me lo esperaba, ya que Cheste es un circuito que es muy difícil para mí", dijo.

A pesar de llevar tanto tiempo sin salir desde la primera plaza, Rossi es el piloto con más poles de toda la historia. Aventaja en dos a Doohan y sus grandes amenazas para acabar con el récord son Lorenzo (56) y Márquez (50).

Llegó el primer momento importante del fin de semana y apareció el que menos se esperaba. Valentino Rossi fue más listo que nadie, se colocó a rueda de Lorenzo y logró su primera pole en cuatro años. Junto al de Yamaha estarán en primera fila Iannone y Pedrosa. Desde la segunda arrancarán Lorenzo, Márquez y Pol Espargaró.

En el cuarto entrenamiento libre, Márquez volvió a demostrar un gran feeling con el trazado español. El de Honda no bajó al 1:30, pero se hizo con la primera plaza, seguido de Pedrosa, Iannone, Lorenzo y Crutchlow.

En el tercer entrenamiento libre, Marc Márquez volvió a dejar patente su superioridad. El campeón giró en 1:30.850 y fue el único de rebasar la barrera del 1:31. Detrás del 93 acabaron Pol Espargaró, Lorenzo, Iannone, Dovizioso, Pedrosa, Rossi, Aleix Espargaró, Crutchlow y Smith, clasificados para Q2.

En la seguna sesión, los pilotos fueron incapaces de mejorar los tiempos matinales. Marc Márquez volvió a marcar la pauta en este entrenamiento con un tiempo de 1:31.454. La igualdad volvió a quedar patente: Dovizioso, Aleix Espargaró y Lorenzo acabaron a solo una décima de Márquez.

En la primera toma de contacto con Cheste, Marc Márquez marcó un tiempo de 1:31.296 antes de que cayera la bandera a cuadros y se hizo con la primera posición. La sesión estuvo muy ajustada: Lorenzo fue segundo a una décimas, mientras que Aleix Espargaró y Dani Pedrosa acabarona tres décimas del ilerdense.

Valentino Rossi y Jorge Lorenzo llegan a Valencia jugándose el subcampeonato. El italiano es segundo con 12 puntos de ventaja sobre el español y tiene de cara acabar segundo en el Mundial. Para que Lorenzo sea subcampeón tiene que ganar la carrera y que Rossi acabe fuera del podio.

En la última carrera, en Sepang, todo volvió a la normalidad. Marc Márquez se reencontró con la victoria casi dos meses después de su último triunfo, en Silverstone. El de Honda aprovechó al caída de Pedrosa, uno de los grandes favoritos para acabar primero. Rossi acabó segundo tras aguantar con Márquez casi toda la carrera, mientras Lorenzo completó el podio. (Foto: Repsol Media).





Como cada Gran Premio, os traemos la previa más completa. Pueden conocer todos los datos y secretos del circuito español, cómo llegan las tres categorías a final de temporada y cómo se resolvieron en el pasado las carreras en Cheste.

El circuito valenciano es uno de los más cortos del campeonato con 4.051 metros. Tiene 14 curvas y destava por la larga recta de meta, donde se superan los 300 km/h. Sin embargo, tiene una de las velocidades medias más bajas de todo el calendario debido a la poca distancia que hay entre las curvas que impide alcanzar velocidades altas.

El Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo es un trazado situado en Cheste. Fue construido en el año 1999 y está previsto que como mínimo siga albergando el Gran Premio de la Comunidad Valenciana hasta el 2016. Tiene una capacidad para 120.000 espectadores, con 65.000 asientos.

¡Buenos días! Bienvenidos a la carrera de MotoGP del GP de Valencia 2014 . En juego la última victoria de la temporada. ¡Arrancamos!