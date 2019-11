Marc Márquez: “Una temporada así será difícil de repetir”

El vigente Campeón del Mundo, Marc Márquez, con el título ya en el bolsillo se presentó en Valencia sin nada que jugarse, aunque ya se sabía que no iba querer despedir este año sino con una victoria, pudiendo así desbancar a la leyenda Mick Doohan en número de victorias dentro de la misma temporada (sumando un total de trece).

La carrera de hoy ha sido un poco traicionera puesto que tan pronto parecía que iba a llover como el cielo volvía a esclarecer; de esta forma no solo se ponía en juego la habitual capacidad de manejar la moto sino de crear una estrategia. De esta manera, Jorge Lorenzo arriesgó y las cuentas no le salieron: cambió la moto por la de agua y no llegó a llover con persistencia. Por ello era tan importante ser inteligente en esta carrera y no jugársela; pero por esa parte Márquez supo jugar bien sus cartas, mantuvo la calma consiguiendo así la victoria número trece de la temporada: “Durante la carrera me he acordado de lo que sucedió en Aragón, porque llovía y ha habido un momento en el que dudaba si cambiar la moto o no. Al final hemos mantenido la calma y hoy hemos acertado con la estrategia. Ha sido una prueba dura, en la que he disfrutado, pero en ciertos momentos he sufrido un poco”.

A pesar de haber protagonizado una gran carrera y de hacer historia, el de Honda no tenía el pensamiento en él, se había quedado con su hermano horas antes. El pequeño de los Márquez se jugaba el Campeonato junto a Jack Miller, y al final pudo hacerse con él. Esto realmente conmovió al 93 quien ya no pudo pensar en otra cosa más que en que su hermano se había hecho con el merecidísimo título, y de nuevo firmaron el libro de las leyendas siendo los primeros hermanos que se proclaman campeones en un mismo Mundial: “Estoy muy contento, sobre todo por mi hermano. Es un día muy feliz, incluso más que en Motegi, cuando yo fui campeón. Hoy Álex se ha proclamado Campeón del Mundo, se lo merecía, y además he podido cerrar el año en Valencia con una victoria. Ahora toca celebrarlo como se merece, porque una temporada así será difícil de repetir. Felicito a mi hermano por su año y porque ha ganado como un señor, y eso también marca la diferencia para el futuro”.