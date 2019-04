Entrevista. Miguel Fuster: "El campeonato ya lo hemos ganado"

Miguel Fuster deja claro que la guerra con Vallejo es solo en la pista. Asegura que, a principio de temporada, cuando estalló la guerra en el Nacional su enfado era exclusivamente con la Federación. Desde entonces, ha llovido mucho. El piloto alicantino ha hecho un sprint final intachable y se jugará el campeonato a una sola carta con el ‘lobo’ de Meira.

Tras varias semanas dudando entre el Porsche o el R5, Fuster decidió apostar por “su coche”, con el que lleva corriendo toda la temporada, el Ford Fiesta R5. El rally del próximo fin de semana no le inquieta. Para él, ya han ganado el campeonato y “se va contento” con la temporada que ha realizado este año en el Nacional de Asfalto.

Pregunta: El inicio de la temporada fue bastante complicado debido a todo lo sucedido con la homologación del Porsche de Vallejo. ¿Cómo vivió usted la tormenta en el Nacional? ¿Cómo se posicionó?

R: El tema de Vallejo lo llevé mal. No con él, porque pese a que era el protagonista el problema lo teníamos con la Federación. Yo corría con Porsche, pedí la homologación de ese mismo coche y no me la dieron. Cuando ya estaba en Ford, me llega la noticia de que, fuera de plazo y cuando ya teníamos todos los coches comprados, le dan la homologación a un piloto. Da igual que fuera Vallejo, no era algo personal sino que el problema fue con la Federación. Me fastidió muchísimo porque soy un piloto de Porsche tengo una estrecha relación con ellos y me sentó muy mal.

P: Un balance general de esta temporada…

R: Para mí el campeonato ya lo hemos ganado. Hemos hecho una temporada de menos a más a pesar de que se presentaba complicada por el cambio de coche y demás. Hemos ganado cuatro rallyes, entre ellos el Príncipe de Asturias que es el rally con más solera de España, y también el de Llanes que después de muchísimos años corriendo nunca lo había ganado. Así que ya estoy súper satisfecho. Ahora llega Madrid y nos jugamos el campeonato. Si se da la casualidad de que lo gano, perfecto. Pero si no, ya me voy contento con la temporada que hemos hecho.

P: Teniendo en cuenta que es el primer año que lo prueba, ¿qué le parecen las prestaciones del Fiesta R5 en comparación con el S2000?

R: Me ha parecido súper fiable comparándolo con el Fiat que tuve. El Ford no me ha dado ningún problema por el momento así que, sin contar el Rally de Madrid, le daría un 100% de fiabilidad al coche y al equipo, porque no todo es labor del coche, el equipo ha trabajado muchísimo.

P: Cuando parecía que el CERA estaba sentenciado usted resurgió y recortó distancias con Vallejo, ¿cuál ha sido el motivo de este sprint final?

R: Parte de culpa, entre comillas, la tiene Vallejo por la salida de pista en Llanes. Desde eso momento ya nos pusimos a tiro. Yo había ganado rallyes porque él ya iba conservando su ventaja y, de hecho, creo que la clave ha sido esa. Aprovechamos muy bien en Llanes y también en Santander que salimos muy concentrados y muy fuertes desde el principio. Nos queda Madrid. Sé que tengo todas las de perder porque no lo corro desde el 2002 y Vallejo lo ha corrido más veces y siempre lo ha ganado. Además, es un rally rápido y la velocidad punta de mi coche no es ni de lejos como la del Porsche. Y tenemos el Jarama ahí, donde el Porsche me arrancará las pegatinas pero habrá que esperar a ver qué pasa.

P: Entonces, ¿ya no quedan dudas? ¿Irá a Madrid con el R5?

R: La única posibilidad que había de que yo corriera con el Porsche es que no hubiera ninguna amenaza de lluvia, pero parece ser que se esperan chubascos para el fin de semana así que correré con mi Ford. Es mi coche y es el equipo con el que he corrido todo el año. Lo del Porsche solo era una utopía por si hacía un fin de semana de verano. El Porsche tiene más velocidad punta y pensamos ir con él para aprovechar el buen tiempo y pasarlo bien en el Jarama. Todo apunta a que las previsiones no son buenas así que ante la duda iré con mi R5.

P: Con la mente puesta en la posibilidad de correr con el Porsche en Madrid, lo probó en el Rally Cerámica de Castellón, ¿cómo fueron las primeras sensaciones?

R: Fueron muy buenas. Lo pasamos genial, derrapamos todo lo que quisimos y más. Dejamos el coche a punto por si íbamos a Madrid finalmente con él pero bueno viendo las previsiones meteorológicas iremos con el R5 para asegurar.

P: ¿Cómo afronta el desenlace del CERA en Madrid?

R: Con muchísima tranquilidad, con ganas de ver los tramos y con la conciencia tranquila de saber que tenemos el trabajo hecho. Hay que esperar a ver qué pasa. Si puedo echar carreras genial y si no, el año que viene más y mejor.

P: ¿Qué opina de la situación actual del Nacional? ¿Cree que ha perdido nivel al no haber ninguna marca oficial implicada?

R: Por supuesto. Tenemos la suerte de que está Suzuki, Dacia y esperemos que el año que viene se anime Ford. Como estamos a punto de darles un campeonato esperamos que se animen (risas). Imagino que la principal razón de la situación que atraviesa el CERA sea la crisis. Las marcas están muy tocadas y los concesionarios han pasado una situación muy crítica. De hecho, muchos han cerrado así que no es descabellado pensar que todo se deba a la crisis.

P ¿Correrá algún otro rallye cuando finalice la temporada del Nacional de Asfalto?

R: Puede que corra alguno en mi tierra, pero hasta Madrid estaremos realmente ocupados. He corrido en Castellón el Rallye de la Cerámica con el Porsche, la carrera del Race con un Mitsubishi y ahora llega Madrid. Después del desenlace en el Jarama está el Rally de Mutxamel. Ya veremos de ahí en adelante.

P: ¿Alguna idea en mente para la próxima temporada?

R: Estamos empezando ya a hablar con patrocinadores, tanto con los que ya tenemos como con otros nuevos para ver la manera de cerrar un programa similar al de este año. Tenemos adquirido ya un Porsche 2010 pero no sabemos con cuál correremos. El Porsche, el Ford o incluso otro vehículo…