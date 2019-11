Oficial. Fernando Alonso abandona Ferrari

Tras muchos meses y semanas con especulaciones acerca del futuro de Fernando Alonso, hoy se ha hecho oficial un secreto a voces: el piloto español abandona la Scuderia Ferrari.

De esta manera, y a falta de confirmación oficial, Alonso regresará al equipo de Woking siete años después de aquella temporada máldita, donde además de perder el título mundial en favor de Kimi Raikkonen, tuvo que renunciar a dos años más de contrato por desavenencias con Ron Dennis, buscar una salida provisional en Renault antes de poder recalar en 2010 en Ferrari y afirmar en una radio española que nunca más volvería a pilotar un monoplaza del equipo inglés.

La falta de competitividad de Ferrari a lo largo de estos cinco años y la imposibilidad de ofrecerle al piloto asturiano un monoplaza que pueda luchar por victorias en un periodo mínimo de tres años, han sido las razones principales del cambio de opinión de un Fernando Alonso que finalmente ha sido el piloto de los tres considerados como los candidatos principales al asiento del MP4-30 (Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso) ofertado por Honda, que ha aceptado la propuesta de la marca nipona.

Tres subcampeonatos (2010, 2012 y 2013) y más de 1200 puntos en total, son el balance principal del piloto ovetense con los de Maranello. Cinco años donde Alonso ha minimizado hasta límites insospechados a Felipe Massa y Kimi Raikkonen, y se ha eregido como uno de los pilotos más queridos por los tifossis italianos.

Tras hacerse oficial el anuncio de que abandonaba Ferrari, Fernando Alonso ha declarado en la página web de la Scuderia italiana que ha sido un orgullo pilotar para Ferrari durante estos cinco años: “Hoy no es un día fácil porque, pese a que siempre miro hacia el futuro con mucha ilusión y determinación, al final de esta temporada se cerrará una etapa como piloto de Ferrari. Es una decisión difícil, pero muy meditada, en la que siempre, de principio a fin, ha imperado mi amor por Ferrari. He tenido siempre la suerte de poder decidir mi futuro y ahora vuelvo a tener esa oportunidad; por ello quisiera dar las gracias al equipo, que se ha mostrado comprensivo a la hora de entender mi posición. Dejo la Scuderia Ferrari después de cinco años, durante los cuales he llegado a alcanzar mi mejor nivel profesional, llegando a afrontar grandes retos que me han empujado a buscar nuevos límites. Este lustro ha venido a confirmar, también, mi condición de tifosi, si bien en el pasado ya había antepuesto siempre los intereses de la Scuderia a los míos: siempre he elegido Ferrari.

Además, Alonso comunicaba que había decidido interrumpir de mutuo acuerdo la relación profesional que le unía con los italianos: "Cuando he tenido que tomar decisiones importantes sobre mi futuro, ha sido con Ferrari en el corazón e impulsado por mi amor a esta escudería. Me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido a lo largo de estos cinco años; gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres de Maranello, hemos podido lograr tres subcampeonatos de Fórmula 1, llegando a pelear en dos de ellos hasta la última carrera, incluso siendo campeón virtual durante muchas vueltas. Sin duda me llevo, de estos últimos cinco años, algunos de los mejores recuerdos de mi carrera deportiva, además de dejar en el equipo algo más que amigos: familia. Ahora miro hacia el futuro con mucha ilusión, con la certeza, eso sí, de que siempre llevaré al Cavallino en el corazón. Gracias a los que depositaron su plena confianza en mí”.

De esta forma, el Gran Premio de Abu Dhabi 2014 que se celebrará este fin de semana en tierras del golfo Pérsico, tendrá un fuerte carga emotiva en el garaje del piloto español. Alonso correrá por última vez con la escudería a la que llegó un 30 de septiembre del 2009 dispuestado a llenar su curriculum con victorias y titulos a bordo del Cavallino Rampante y que sin embargo, se marcha con la sensación de haber tenido que hacer un sobreesfuerzo para poder estar en igualdad de condiciones con sus rivales.

Por su parte, en la escudería italiana se abre una nueva etapa con la llegada del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel, procedente de Red Bull. El piloto alemán buscará reeditar los éxitos pasados de su ídolo Michael Schumacher a bordo del monoplaza rojo. Solamente el futuro sabe a quien de las dos partes protagonistas de la noticia les espera lo mejor por llegar.