Sebastian Vettel: "Estoy preparado para dar el paso"

"Ha sido un viaje increíble". Tras cuatro años dorados para las memorias del alemán, de su equipo y de los amplios anales de la Fórmula Uno, toca aterrizar, asentar los pies en el suelo. Tras algo más de ocho meses de velocidad en estado puro, las pantallas vuelven a negro hasta el comienzo de una nueva temporada, con su merecido descanso de por medio. Un cambio de mentalidad también es lo que ha decidido el alemán Sebastian Vettel, que a partir de 2015 trocará el mono de las bebidas energéticas por el característico rojo de Ferrari.

El final de esta etapa tan henchida en cuanto a éxitos y medallas no ha sido sin embargo excesivamente boyante. Octavo en su última participación con Red Bull, relevado del trono por el inglés Hamilton, y superado de nuevo por Daniel Ricciardo, que a su vez ha concluído cuarto, es evidente que este remate a su ciclo en Red Bull no ha sido el deseado, y más atendiendo a que todo lo que hiciere hasta ayer sábado de poco ha servido. La FIA decidió sancionar a los austríacos por ilegalidades con la flexibilidad de su alerón. Salían últimos y tocaba remar desde atrás en su jornada de despedida. Ello no ha impedido, sin embargo, que un compañero que le ha vuelto a sacar los colores se haya quedado al pie del podio, monopolizado como no, por los motores Mercedes, pero sin uno de sus reyes, Nico Rosberg. El campeón Hamilton y ambos Williams coparon estas posiciones.

Pero es Vettel quien nos compete. Echando una breve mirada a su carrera y a la temporada, el germano afirma que está decepcionado con este final: "Hoy no soy el tipo más feliz, pero el viaje durante estos cinco años con Red Bull ha sido maravilloso. Hoy esperaba haber podido dar más, pero una vez me quedé detrás de Magnussen al principio perdí muchas opciones. Ha sido bastante duro así que no puedo estar completamente feliz hoy, cuando quieres terminar lo más arriba posible y hoy, creo que teníamos ritmo para haber acabado ahí", comenzó.

También valoró y agradeció todo el apoyo de su equipo en todos estos años de gloria para él: "En este equipo he conocido a mucha gente maravillosa, con la que he aprendido mucho. Creo que los últimos seis años han sido un viaje increíble. No esperabamos esto cuando empezamos a trabajar juntos, nunca puedes esperarte cuatro títulos de Pilotos y otros cuatro títulos de Constructores consecutivos. He tenido la oportunidad de conocer a algunas personas a fondo y de construir amistades que durarán mucho tiempo. Hemos tenido días felices y días tristes, los superas y creo que he aprendido mucho aquí".

Respecto al siguiente paso en su breve pero intenso tránsito por la Fórmula 1, Sebastian Vettel ha reconocido que está "preparado para el siguiente paso", y quiere "dar las gracias a Red Bull por todo lo que ha hecho por mí durante estos seis años. Les voy a echar de menos", concluyó.