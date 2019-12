Entrevista. Sergio Vallejo: "Este campeonato sabe un poco mejor"

Sergio Vallejo conseguía el pasado sábado en Madrid su segundo Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Tras una temporada que empezó con polémica y con la pareja de Meira lejos del CERA, ha acabado de forma inesperada allá por el mes de febrero. Y es que el Porsche ha volado por toda la geografía española con la única oposición del Fiesta R5 de Miguel Fuster, que ha apretado hasta el final, pero un abandono en la primera etapa del Rally Comunidad de Madrid le dejaba el título en bandeja a la pareja gallega.

Vallejo lograba así su segundo entorchado nacional de forma totalmente merecida luego de haber conseguido la victoria en Sierra Morena, Rías Baixas, El Bierzo, Ferrol y Madrid y tras haber sido segundo en Ourense, Príncipe de Asturias y Cantabria. El piloto de Meira atendía amablemente a VAVEL para analizar la temporada, el futuro y más temas relacionados con el campeonato.

Pregunta: Pasada la tensión, ¿en qué fue lo primero que pensó cuando ya se vio campeón?

Respuesta: Al ser por la retirada de Fuster, pensé, por un lado "qué pena que se resolviera así" pero por otro lado sentí alivio por toda la tensión y por toda la gente que tenía alredededor que estaban esperando a que no fallásemos. El alivio de haber conseguido el objetivo.

P: ¿En quién pensó en ese momento de alegría?

R: No pensé en nadie en concreto, pero sí en todo el equipo que somos pocos pero bien avenidos. Todos los que llevamos tantos kilómetros y tantos meses peleando por el objetivo. Por todos ellos. Si tengo que mencionar a todos los que tengo que agradecer y les debo el campeonato estaría cinco horas.

P: A pesar de ello, que sea por una retirada de un rival no es del agrado de nadie, ¿no?

R: Sí, pero conseguir un título es el cómputo de todo un año, de diez carreras distintas. Igual que él ha abandonado aquí nosotros en Llanes tuvimos aquel problema. Es un caso excepcional, en diez carreras es normal tener algún problema en alguna de ellas.

P: A pesar del abandono de Fuster, tuvo una buena lucha con Muñiz en los tramos madrileños. ¿Cómo lo vivió?

"Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien"

R: Muy bien, muy entretenida y muy divertida. Tuve la sensación, que hacía mucho tiempo que no sentía, de ser rivales en la pista y correr a muerte pero cuando termina el tramo poder compartir, hablar y disfrutar de una competición sana y la verdad que lo disfruté, hacía tiempo que no lo pasaba tan bien.

P: De los dos campeonatos (2009 y 2014), ¿cuál es el que mejor le sabe?

R: Este sabe un poco mejor. Conseguimos lo mismo, porque al fin y al cabo es un Campeonato de España, pero con mucho menos porque en aquel teníamos más medios, más gente alrededor. Es cierto que el nucleo importante de gestión deportiva y los que gestionamos el funcionamiento en carrera somos los mismos. Pero antes había un montón de gente por allí que algunos no sabías ni qué hacían, no había problemas de neumáticos... Esta vez lo conseguimos con mucho menos presupuesto y menos medios.

P: Hace menos de un año ni siquiera pensaba en correr el Campeonato de España. ¿Sabe mejor por toda la polémica y las adversidades del pasado?

"Al principio del año solo pensabamos en difrutar y correr las carreras que nos gustan"

R: No, quizás por eso no. El año pasado, después de la movida de Córdoba- penalización injusta a ojos de los hermanos Vallejo- yo sentí que era injusto... la verdad que en aquel momento no tenía ninguna gana de correr ningun rally más del CERA. Pero después de hablar con todos los implicados y con toda la gente que tenemos alrededor y decidimos hacer, por lo menos, alguna de las carreras que nos gustan. Y pensamos en hacer Córdoba, Canarias...pero pensando solo en disfrutar y correr las carreras que realmente nos gustaban. Pero después, con la movida de la homologación...

Al final la decisión no fue por nosotros sino por los patrocinadores. Ellos, viendo el miedo que nos tenían, pensaron que teníamos muchas posibilidades y empezamos a hablar de hacer al menos medio campeonato... no fue algo planificado y pensado desde el principio. Acordamos que después del Bierzo nos íbamos a replantear lo que hacer en las carreras restantes. Hasta el Bierzo la verdad que fue una temporada de ensueño. Por mérito nuestro y creo que también por la falta de ritmo de Fuster al cambiar de coche. Y yo creo que eso nos vino bien porque si fuera al revés quizá a mitad de año hubiésemos dejado el campeonato.

P: Sus dos campeonatos de España han sido con Porsche. ¿Qué tiene de especial este coche para usted?

R: A mi me encanta. Es un coche que disfruto con él, la forma de conducirlo... Para mí es la esencia de los rallys. Los coches tienen que correr más de lo que se sujetan y por eso me gusta. La tendencia desde hace diez años es justo al revés: coches que corren poco pero que se sujetan mucho. Y a mi me llena más esta filosofía.

P: ¿Y el año que viene qué, qué planes tiene?

"Me encanta el Porsche"

R: Lo más seguro y probable es que podamos hacer otra vez el Campeonato de España pero tenemos que planificarlo mejor. No a nivel deportivo, porque si conseguimos el título la verdad fue porque lo hicimos bien; pero sí a nivel económico. Tendríamos que atar las cosas un poco mejor y si la cosa se pone bien y pudiéramos hacer alguna carrera de la Copa del Mundo pues lo intentaríamos pero eso lo veo bastante complicado.

P: ¿Los tiros pueden ir por el Copa del Mundo de Gts?

R: Si pudiera hacer una ya estaría contento. Hacerlas todas me parece demasiado. Ilusión tenemos y ganas todas, pero hay que tener los pies en el suelo y yo creo que eso no entra dentro de nuestras posibilidades.

P: ¿Se plantea cambiar de coche o seguirá fiel al Porsche?

R: No, seguiré con el Porsche. No creo que consiguiéramos los medios para hacer correr un R5 ni nada parecido.

P: Por último, estamos viendo como año tras año son los mismos los que peleáis por los campeonatos y por las victorias: Monzón, Fuster, Hevia, usted mismo… apenas hay jóvenes que puedan pelear con vosotros. ¿Hay futuro en el campeonato?

"A veces, los recursos se invierten en cosas menos prioritarias en vez de en el deportista"

R: Futuro hay y pilotos hay porque vemos a Álvaro Muñiz, Pernía, Cohete... Pero el problema en realidad es que no hay premios, yo me canso de repetirlo. Y mientras no haya premios es muy difícil que progresen porque los patrocinios cuesta mucho conseguirlos pero tiene que haber una compensación cuando consigues una victoria. Pasa en todos los deportes y en este que tienes que hacer una inversión grande... no tiene mucho sentido que no lo haya. A veces, los recursos de federaciones y organizadores se invierten en cosas que son menos prioritarias y se está dando muy poca importancia al deportista y a darles algún tipo de recompensa y se gastan en otras cosas que son menos importantes. Mientras no priorice ese tema lo veo complicado.