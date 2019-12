Entrevista. Juan López Frade: "Aceptamos las críticas pero no vamos a cambiar"

Si no está roto, no lo arregles. Este es el lema que siguen a rajatabla en Suzuki Ibérica. Juan López Frade lo tiene claro, Vinyes, Antxustegi y Cañizares son la mejor opción para el equipo oficial y las críticas no van a hacerle cambiar de idea. “Son una apuesta segura”, sentencia el director de la marca japonesa en España.

De nuevo, la Copa Suzuki Swift ha estado igualada hasta la última cita en el CAM-Race de Madrid. Algo que, López Frade valora muy positivamente ya que indica que “los pilotos dan el máximo y sacan lo mejor del coche”. Para el director de Suzuki Ibérica, es difícil decantarse por un solo piloto, pero, si tuviera que elegir, Diego Gago y Llanera son los que más han llamado su atención en esta temporada 2014.

Pregunta: Suzuki Ibérica es la marca que más se ha comprometido con el CERA en la última década. ¿Por qué una apuesta tan fuerte en España?

Respuesta: Nuestra andadura en el CERA comenzó ya hace siete años. Empezamos forzados por Japón. Nos resistíamos porque no entendíamos mucho de rallyes. Con el paso de los años hemos visto que estamos teniendo muy buena repercusión y que hemos obtenido un buen retorno de la inversión que hacemos. Esto es gracias a los pilotos y a la buena imagen que transmite la marca pero también porque no hay otras marcas, estamos prácticamente solos.

P: La situación que atraviesa el Nacional de Asfalto es cuanto menos complicada. ¿Qué les motiva a seguir invirtiendo en él?

R: Cada vez hay más repercusión en televisión. Las radios también se han sumado gracias a la posibilidad de hacer retransmisiones . Las revistas de automoción tienen cada vez más calado y Suzuki se ha abierto paso en ellas. Todo esto lo evaluamos dentro de nuestra estrategia de marketing y, de momento, todo es positivo y rentable. Aunque no cabe duda de que las cantidades de dinero que aportan nuestros patrocinadores son muy importantes.

"Somos conservadores y lo que funciona, no lo tocamos"

P: Seguirán con los mismos pilotos oficiales, ¿no hay otras apuestas o son la mejor opción?

R: Nos mantenemos en la misma decisión de estos años. Somos conservadores y lo que funciona, no lo tocamos. Joan Vinyes es una garantía de éxito y de espectáculo. Gorka Antxustegi ha ido creciendo muchísimo desde que comenzó y ahora mismo está en su mejor momento como piloto. Santi Cañizares es una apuesta segura de marketing. Si le dejáramos el coche a otro piloto, no tendríamos tanta repercusión como tenemos con él. Recibimos muchas críticas por esto y las aceptamos, pero no vamos a cambiar nuestra política. Solo hay que ver cómo están las asistencias cuando está Cañizares, es una gran apuesta de marketing.

P: Muchas de las críticas apuntan a la falta de apoyo a los pilotos de la Copa Suzuki. ¿Podría un piloto de la copa de promoción dar el salto al equipo oficial?

R: Las posibilidades siempre existen. Es decir, si el día de mañana hay una baja entre nuestros pilotos oficiales, ¿qué mejor cantera que la Copa Suzuki? Pero la realidad es que mientras los pilotos oficiales continúen, las posibilidades son muy remotas. Se nos critica mucho por esto y es algo que verdaderamente me fastidia. ¿Cuántas copas ha habido en España en los últimos 20 años? Solamente una de ellas hizo un hueco en el equipo oficial para el ganador de la copa de promoción. En nuestro reglamento no hay nada respecto a esto. No tenemos obligatoriedad de hacerlo, igual que no lo han hecho muchas otras marcas. Hoy por hoy, no hay ninguna posibilidad pero nunca se sabe lo que puede pasar.

P: Durante siete temporadas han contado con la marca Hankook para los neumáticos, pero en el 2015 pasáis a Michelín. ¿A qué se debe el cambio?

R: Empezamos con Hankook en el 2008. Casi todos los años hemos mantenido conversaciones con otros proveedores igual que con otros patrocinadores, al fin y al cabo es algo parecido. No habíamos llegado a un acuerdo hasta ahora. Creo que se han dado cuenta de que somos una buena marca y que hemos venido para quedarnos. Michelín ha hecho una oferta mejor que la de otros años y hemos decidido aceptarla.

P: ¿Harán test para valorar el efecto de los nuevos neumáticos en los Suzuki?

Respuesta: Está claro que será fundamental probarlos. La gente de Michelin nos ha avisado de que harán falta pequeñas modificaciones técnicas en el coche. Tendremos que revisar todo esto para lograr exprimirlos al máximo. Por el momento, no hemos determinado fechas pero seguro que hasta después de Navidad no se hará ningún test.

"Adrián es magnífico como persona y como piloto. Es rápido y fiable"

P: La Copa Suzuki Swift ha vuelto a estar igualada hasta el final… ¿Cuál es su valoración general?

Respuesta: Como todos los años, hacemos una valoración muy positiva. No ha habido ninguna edición en la que pudiéramos conocer al ganador antes de la última cita en Madrid. Eso quiere decir que los pilotos dan el máximo y sacan lo mejor del coche. El Swift es muy fiable y estamos muy satisfechos. Nos da una magnifica imagen y creo que todos los pilotos están muy contentos con la marca, con el coche y con cómo les trata el equipo. Como anécdota el sábado por la noche estuve con Pazó. Por reglamento, el año que viene ya no puede correr la copa. Él no paraba de repetir: “¿Y ahora qué hago yo con todo lo que he aprendido aquí? He estado seis años corriendo el nacional, he adquirido muchísima experiencia y ahora necesito un proyecto mucho más costoso para poder seguir en esto”. Estaba realmente desolado.

P: ¿Qué le pareció la actuación de Adrián Díaz?

R: De Adrián tengo una valoración muy alta, no solamente de este año si no desde hace mucho tiempo. Como piloto y como persona es magnífico. Este año no ha fallado. Después de tres temporadas, el coche está impoluto, no ha tenido ni un solo golpe. Así que, además de ser rápido, es fiable.

P: ¿Quién ha sido el piloto revelación de Suzuki esta temporada?

R: No podría decir que ha habido un solo piloto. Si tuviera que elegir uno, diría que casi toda la temporada ha destacado el portugués Diego Gago. Ha sido una gran sorpresa aunque es cierto que corre en Portugal, España y Francia y casi todos los fines de semana. También por juventud y por resultados, está Llarena. Comenzó con nosotros hace dos rallyes y en Madrid ha logrado la segunda posición. Tiene 18 años, me parece impresionante. Tiene muy buenas maneras. Aquí en Madrid, todo el mundo salió a cuchillo y él se clasificó segundo. Ha sido realmente sorprendente. Hay varios pilotos pero estos dos, personalmente, son los que más han llamado mi atención.

P: ¿Cómo afrontan la próxima temporada en el CERA? ¿Cuáles son los objetivos a lograr?

R: Seguiremos con la Copa y, salvo por los neumáticos, todo seguirá igual. Abriremos inscripciones ahora en diciembre y esperamos tener entre 15 y 20 participantes. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que la gente se forme dentro de la copa y tenga una recompensa monetaria por ello para que puedan afrontar con cierta tranquilidad las temporadas. El que gana la copa se lleva 16.000 euros y por cada rally ganado 4.600 euros. Alguien que gane todo se llevaría casi 50.000 euros, una dotación económica realmente importante.

"El problema del CERA no son los marcas. A lo mejor hay que montar menos carpas, dormir en menos hoteles de 3 estrellas y comer bocadillos para correr a un alto nivel"

P: Son muchas las críticas que rodean al CERA. ¿Cuál cree que es el principal problema? ¿Se echan en falta más marcas comprometidas?

R: El principal problema no es que entren marcas o no. Es que los pilotos como Vallejo, Fuster, Monzón son pilotos que han pateado puertas importantes con proyectos muy buenos y que han dejado de correr un año para buscar patrocinadores para el siguiente. Eso se ha perdido. A lo mejor hay que montar menos carpas, dormir en menos hoteles de 3 estrellas y comer bocadillos para poder correr a esos niveles. En la marca Suzuki por supuesto que es menos costoso pero si quieres correr como hicieron ellos necesitas dinero y el dinero no va a venir si no te mueves. Hay una serie de pasos a seguir y, ahora mismo, muchos pilotos se los quieren saltar. Para que alguien se fije en ti, debes correr. Eso es lo único que importa. Los jóvenes que quieran empezar a correr ahora mismo lo tienen más fácil que nunca. Está la Copa Dacia, la Suzuki e incluso los R2 de Roberto Méndez. El salto se debe dar con más edad y más experiencia. Hay que fijarse en pilotos como Vallejo o Fuster. ¿Con cuántos años estaban corriendo el desafío Peugeot? Plantearse alquilar un coche potente siendo un piloto joven es una locura. Además, ¿con quién vas a medirte? Los únicos coches que hay iguales en el Nacional de Asfalto son los Suzuki, los Dacias y los R2. ¿Con quién ibas a batirte?