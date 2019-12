Marc Márquez: "Parecía que la gente estaba esperando que fallara"

Con apenas 21 años, Marc Márquez, ya tiene en su palmarés nada más ni nada menos que cuatro titulos mundiales: uno en 125cc, uno en Moto2 y dos en MotoGp. La vida del joven leridano nada se parece a la que tiene muchos de los chicos de su edad puesto que la suya ha dado un impulso hacía la fama en esta última temporada. La joven promesa de Honda ha hablado de manera abierta para MotoGp.com donde reconoce que muchas veces esta temporada se ha sentido agobiado por ser el centro de atención.

Incomodas preguntas a mitad de temporada

Márquez tuvo un comienzo de temporada estratosférico donde nada ni nadie pudo pararlo, este hecho hizo que mucha gente creyera en su dominio absoluto sin errores durante toda la temporada y debido a esto, declararon una superioridad sobre sus rivales. Los jueves de rueda de prensa se centraban en preguntarles como pensarian pararlo, si creian que lo lograria, sin veian posible hacerlo y un sin fin de preguntas por el estilo que hicieron incomodar al bicampeón del mundo de MotoGp.

"Las preguntas eran siempre las mismas"

"En las ruedas de prensa, las preguntas eran siempre las mismas. Todas las cuestiones dirigidas a los demás eran “qué tienes que hacer para parar a Márquez”…y sí que en cierto modo, entre comillas, me sentía un poco mal, porque soy piloto y sé lo que es que te pregunten sobre otro piloto. Cuando es una o dos preguntas no pasa nada, pero si en cada rueda de prensa te van preguntando lo mismo y lo mismo, pues me decía que con muchos pilotos con los que tengo buena relación al final me van a coger rabia”, apuntaba el 93 que vivió momentos incómodos.

En el Gran Premio de la República Checa donde terminó en la cuarta posición, el de Cervera bajó del podio y en cierto modo, logró disminuir el foco mediático creado a su alrededor tras diez victorias consecutivas: "Al final de la primera parte de la temporada, se vio que no era normal, lo normal es lo de la segunda parte, en que también cometí errores, donde las cosas estuvieron mucho más apretadas y las carreras ya se decidían en las últimas vueltas, y creo que también es lo bonito del motociclismo."

Cada victoria era más presión

"La presión iba cada vez a más"

Aquellas 10 primeras carreras de la temporada donde logró hacer história no fueron para nada lo que él esperaba porqué cada victoria era mucha más presión y todo el mundo esperaba el momento en que Márquez dejara de ser perfecto. "Al final tú vas ganando, vas ganando, y aunque parezca que la presión tiene que ir a menos, pero iba a más, y era una sensación rara porque vas ganando, vas ampliando ventaja y ya no estás al límite, jugándote el Campeonato, porque al final daba la sensación de que la gente estaba esperando a que fallara, que el día que fallara sería la noticia, y esto me creaba una presión que me hacía estar más concentrado y aún sacar más de mí mismo", apunta el 93.

La cuarta posición de Brno significó una liberación ya que el leridano entendía que a partir de ese momento podía comenzar su temporada de forma normal, sin la presión del famoso a ver cuantas carreras consecutivas gana Márquez.

Lo que depara el futuro

La presión que ha sentido durante la temporada 2014 va a continuar en las próximas ya que a partir de ahora además de tener que defender el título de campeón de MotoGp en 2015 llevará el peso de ser el piloto favorito y líder de la categoría por lo que se esperará más de él.

"Lo puedes volver a hacer, sino ya no esperarían nada de tí"

“Ya estoy asimilando y entendiendo que siempre tendré que correr bajo esta presión. Se han ganado dos títulos, y ahora sí que cada año, por mal que vaya el siguiente, el objetivo será intentar ganar el título y la presión será esta. Si la gente espera algo de tí es porque has hecho algo bien hecho, y significa que lo puedes volver a hacer, sino ya no esperarían nada de tí y no te pondrían esta presión", añade Márquez.

"Yo lo tenía más asimilado, él lo tendrá que asimilar en invierno"

El año 2014 es un año de oro, y nunca mejor dicho, para la familia Márquez Alentà: sus dos hijos han logrado proclamarse campeones del mundo de motociclismo y junto a los título ha llegado un gran boom mediatico como apunta el piloto de Honda: "Este año, sobre todo después de ganar mi hermano, mediáticamente ha sido un boom grande, aunque tampoco lo he seguido mucho porque he estado con los entrenos y los eventos. Quizá yo ya lo tenía más asimilado del año pasado pero el ‘boom’ más grande ha sido para mi hermano, lo de ser Campeón, probar la MotoGP, dar las vueltas conmigo... para él es todo un sueño que este invierno tiene que asimilar bien.”