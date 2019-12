Eugene Laverty: "DRIVE M7 Aspar Team me ha ofrecido la oportunidad que había esperado durante mucho tiempo"

El piloto irlandés vuelve al Mundial de Motociclismo después de lograr dos subcampeonatos de Supersport y uno de Superbikes. El que fuese piloto en 2007 y 2008 de 250cc correrá la próxima temporada en la categoría reina con el DRIVE M7, el equipo de Aspar.

En una entrevista realizada estet viernes, Eugene Laverty ha hablado sobre lo que le espera el próximo año y qué expectativas de futuro tiene. Llegar al Mundial no siempre es fácil pero, con el pasado del piloto en las pistas, el equipo Aspar ha tenido claro que podían confiar en él. Detrás de Laverty encontramos a un joven que ha tenido que lidiar con infinidad de marcas haciendo gala de una adaptabilidad insólita encima de la moto, y que, después de un buen inicio de temporada en la que ganó en Phillip Island, el expiloto de Suzuki logró finalizar en la décima posición del WSBK.

El piloto ha explicado las principales diferencias entre una MotoGP y una SBK: “Básicamente los neumáticos, Pirelli y Bridgestone no tienen absolutamente nada que ver. Otra diferencia, por ejemplo, que la Honda es bastante más pequeña y ligera, es más sencillo moverse encima de ella. Tocar el codo en el suelo no es algo muy común con una Superbike.”

“Cuando supe que continuaría con Honda mi prioridad fue fichar con ellos”

Lo que le llevó a firmar por el DRIVE M7 Aspar Team fue la oportunidad de dar el salto a la categoría reina con un equipo tan preparado como éste. “En primer lugar no quería saltar a MotoGP hasta tener la certeza de que sería con una buena moto y dentro de un equipo competitivo. Y después también me convenció saber, durante la pasada temporada, que Honda haría una Open mucho mejor para el año próximo", explicaba el piloto, animado por poder pilotar una Honda en la próxima temporada. “Cuando supe que DRIVE M7 Aspar Team continuaría con Honda mi prioridad absoluta fue intentar fichar con ellos. El equipo tiene un gran nivel, contrastado durante años, y la moto dará un paso enorme respecto al curso pasado así que no me costó decidirme. DRIVE M7 Aspar Team me ha ofrecido la oportunidad que había esperado durante mucho tiempo", afirmó.

En cuanto a la adaptación con el conjunto valenciano, Laverty solo pudo pilotar la vieja moto pero tuvo muy buenas impresiones en la pista. “El primer test fue fantástico a pesar de que llovió y perdimos algo de tiempo. Probé la Honda Open antigua pero eso no importa, lo que realmente buscábamos fue empezar a tomar sensaciones y también conocer al equipo y hacerme a él. Tuve una bienvenida extraordinaria y eso me hizo sentir como en casa, el test fue exitoso para nosotros.”

“La primera vez que me subí a la Honda comprobé que es una auténtica moto de carreras. Me gustó mucho la posición de conducción. Además su tamaño y peso son perfectos para mi estatura, quepo muy bien dentro de ella”, explicaba Laverty sobre su primera impresión a bordo de una Honda.

En cuanto a las principales virtudes de ésta, el piloto explica que las curvas con ella parecen fáciles. “Lo que había podido ver desde fuera es que acelera muy bien en la salida de las curvas. Una vez me monté en ella vi que era muy cómoda, pero es pronto todavía para poder decir cuáles son sus ventajas. A priori, lo que más me gusta es que puedes entrar rápido en las curvas, parar la moto con facilidad y salir rápido también. Digamos que resulta sencillo atacar las curvas con la Honda", comentó.

“Soy yo el que adapta el estilo a las motos”

Laverty ha pilotado con una Honda, Suzuki, Yamaha, Aprilia, etc., sin duda, es un piloto versátil y se adapta fácilmente a la moto que pilota: “Creo que la adaptabilidad es uno de mis puntos fuertes. He pilotado muchas motos a lo largo de mi carrera. A menudo escuchas a algunos pilotos decir ésta u otra moto se adapta más a mi estilo. En mi caso soy yo el que adapta el estilo a las motos. Pilotar tantas motos me ha ayudado a no acomodarme ni dejar de aprender nunca”.

Según explica el piloto, estuvo mucho tiempo en contacto con Jorge Martínez Aspar y su llegada al equipo fue muy cómoda: “Llevaba hablando con DRIVE M7 Aspar Team mucho tiempo, desde el año pasado, nuestro contacto empezó cuando el equipo todavía estaba con Aprilia”. Además, lo encontró muy profesional y esto le quitó bastante presión. “Por otro lado, a nivel electrónico, el sistema es básico comparándolo con el de Superbikes. Es un sistema que nos restringe bastante los cambios, así que debemos aprender a maximizar su rendimiento. Aparte, el resto de componentes de la Honda son fantásticos!, señaló.

Laverty vuelve a coincidir con Nicky Hayden después de siete años, en su etapa de 250cc. “Siempre fue amable y simpático conmigo. Es una persona centrada que trabaja muy duro, es encantador y genuino. Además los dos venimos de familias de pilotos, hemos crecido con la competición en nuestro entorno, así que por esa parte somos similares. Lo más obvio que me puede aportar son los datos, que podremos compararlos. Nicky lleva mucho tiempo en MotoGP, seguro que puedo aprender mucho de él”, explicaba el piloto sobre su compañero de equipo.

Después de tantos años fuera del Mundial, el 50 explica en la entrevista que no ha estado tan alejado del Paddock y que sigue habiendo algunos pilotos que ya conocía. “He estado en contacto bastante permanente con el Paddock de MotoGP, muchas de sus caras me resultan familiares. Parece ayer pero ya hace siete años desde que pasé por el Mundial de 250cc. Es muy bonito para mí poder regresar y hacerlo en la clase reina con un gran equipo, me considero una persona muy afortunada.”

De cara a la temporada de 2015, todo esto será un desafío para el piloto que espera poder estar en todo lo alto, al menos, en la clase Open. “Para empezar estaría bien poder ser uno de los pilotos referencia del concepto Open. En algunos circuitos concretos también me gustaría poder competir con los pilotos oficiales. Las sesiones clasificatorias pueden ser muy positivas para nosotros, ya que disponemos del neumático blando, espero poder sacar beneficios de él", declaró.

Por último, Eugene Laverty explicaba en la entrevista lo que hará durante el parón invernal mientras espera el inicio de la temporada. “Principalmente entrenar, me gustaría practicar bastante supermotard antes de que arranque la pretemporada en Malasia. Hace dos semanas estuve en Gales para la boda de mi hermano, vivimos un gran evento familiar. Y en navidades aprovecharé para volver a Irlanda y estar con mi familia, ya que durante la temporada me resulta más complicado verla”, comentaba el nuevo piloto de DRIVE M7 Aspar Team.