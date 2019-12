Jorge Martín: "Aleix Espargaró y Jorge Lorenzo me dan muchos consejos"

Después de lograr terminar como campeón de la Red Bull Rookies Cup, el piloto madrileño ha dado el salto a Moto3 para la próxima temporada. Desde que lo hiciera Fonsi Nieto, Martín será el siguiente madrileño en estar en el Mundial, nada más y nada menos que cinco años después de que se retirara Fonsi.

"No puedo entrenar en el Jarama por el tema del ruido"

El camino para llegar hasta Moto3 ha sido duro en todos los sentidos para Jorge Martín: "Mi familia ha peleado, la única en Madrid últimamente, y supongo que es por la falta de ayudas en comparación con los catalanes o los valencianos. Por eso no hay más madrileños. Falta apoyo económico y estructural, porque no hay circuitos y no puedes entrenar como lo hacen los de Cataluña o Levante. En la zona centro es mucho más complicado prepararnos", comentó en una entrevista con el Diario AS.

Vivir a escasos metros del Jarama y no poder entrenar en él es algo muy fastidioso para Martín: "Vivo en la urbanización de al lado, pero no puedo entrenar por el tema del ruido. El siguiente circuito lo tengo a hora y media, un kárting que hay en Segovia, el Karpetania, donde sí me apoyan. En el Jarama rodé antes del parón. Hice la última carrera que se hizo aquí, con la Metrakit de 70cc. Yo me despertaba con el sonido de los motores y eso para mí era música celestial", afirmó.