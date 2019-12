Entrevista. Marc Coma: "El Dakar siempre hace su propia elección"

Cualquier individuo que quiera conocer y aprender sobre todo lo que envuelve una competición tan hermosa y singular como el Rally Dakar, debería conversar, aunque sólo fuese 10 minutos, con Marc Coma (Aviá , Barcelona , 7 de octubre de 1976). El piloto AMV no sólo es un cuatro veces vencedor de la competición más dura del mundo, sino también una institución del mismo. Coma es Dakar, como Dakar es Coma. VAVEL tuvo la oportunidad de charlar con el campeonísimo unos días antes de su marcha a Argentina, de donde partirá la caravana dakariana en la edición de 2015.

Lógicamente, cuando te enfrentas a un piloto de la talla de Coma, muchas preguntas tiene que ir alrededor suyo, porque es el principal favorito. Todos le tienen en cuenta, y todo el mundo habla de él cuando se acercan estas fechas tan señaladas. No en vano, el catalán buscará su quinta corona, una hazaña que para él supone la misma carga emocional que su primer triunfo, porque aunque muchos no lo crea, Marc Coma sigue teniendo la misma determinación ganadora que antaño, y esa es su principal arma, quizás incluso más que su talento. Como él dice en esta entrevista "hay momentos en los que puedes perder la motivación cuando ganas tanto", pero eso a él no le preocupa lo más mínimo.

Con tanto éxito a sus espaldas, son cada vez más los que, como nosotros, le preguntamos acerca del que parece ser su próximo reto, el salto a los coches. A Coma la categoría de las cuatro ruedas le sigue llamando la atención igual que siempre, como en su momento le llamó a campeones de la talla de Stephane Peterhansel o Nani Roma. Sin embargo, Coma opina que su momento sigue estando en las motos, y hasta que no se le quite el hambre por seguir sumando trofeos a su ya vasta vitrina, siempre a lomos de su fiel KTM, no se moverá del vehículo que constituye algo más que una afición para él. Es su forma de vida.

Pregunta: Cuatro Dakar ya son muchos, pero el quinto suena demasiado bien como para dejarlo escapar, ¿verdad?

Respuesta: Bueno, lógicamente yo creo que estamos en un buen momento. Sigo motivado y esa es la clave, lo que me lleva a seguir es estas cosas, no el quinto título. Obviamente si llega el quinto pues fantástico, pero compito porque estoy motivado y me veo con fuerza.

P: Esta edición parece que va a ser un mano a mano entre tú y Joan Barreda, porque Cyril Despres se fue a coches, Chaleco López no viene. ¿Lo ve así o cree que habrá más rivales a tener en cuenta?

R: Yo creo que la carrera va a estar muy abierto. Sí es cierto que Joan es un candidato importante para llevarse la victoria, pero al final la carrera hará su propia elección y ahí es donde se verá qué pilotos estamos o no. Mi planteamiento no se centra en una carrera entre Joan y yo.

P: ¿Cómo ves la edición de este año, volverás a jugar al ratón y al gato esta vez con Joan, como ya hizo con Despres en su momento?

R: La táctica sigue estando presente porque estamos en el Dakar, pero al final la carrera es la que decide. En el momento decisivo se verá quién tiene que tirar o aguantar. Al final lo que tienes que hacer es anticiparte a los acontecimientos y suponer lo que puede ir sucediendo.

P: Parece que KTM y Honda están un paso por delante de los demás, ¿ve a otras marcas, pensando sobre todo en Yamaha, que pueden estar peleando con vosotros?

R: Yamaha es un poco la incógnita en esta situación, porque no han competido durante el año y llegan con una moto completamente nueva. El año pasado descubrimos un gran potencial también en Sherco, y si este año han hecho una buena moto pueden hacer cosas intersantes. Sobre el papel Honda y KTM están un paso por delante, aunque como te digo Yamaha no sabemos muy bien en qué sitio puede estar.

P: ¿Qué opina del recorrido?

R: Para las motos no es un recorrido muy diferente, y el nivel de exigencia es parecido al del año pasado. En cambio, para los coches sí que será más duro, porque se estrenan las etapas maratón, entran en Bolivia, cosas que nosotros ya hemos experimentado y hemos sufrido, así que el gran salto lo van a sentir los coches, porque nosotros ya venimos preparados del año pasado.

P: Para ganar el Dakar se necesita ir más rápido que los demás todos los días, o hay días en los que es mejor conservar?

R: Si puedes ser rápido todos los días fantástico, lo que pasa es que lo normal es que no lo puedas ser. Yo creo lo que me ha llevado a ganar el Dakar ha sido saber interpretar cuál es el momento para atacar, porque es muy fácil encontrarse con un problema o con un error en una carrera tan dura como esta. Es un rally que se tiene que interpretar día a día y al momento.

P: Campeón del Mundial de Cross Country después de que se lo arrebatase Gonçalves el año pasado casi al final, ¿imagino que estará contento por volver a lo más alto?

R: Sí, básicamente porque conseguir este título es un indicador muy bueno para saber que se están haciendo las cosas bien. Personalmente estoy satisfecho por haber conseguido este título después de haber ganado el Dakar. Siempre es fácil que no estés igual de motivado, y más después de ganar tantos años el Dakar. Te da más confianza para afrontar el rally.

P: Al final esta prueba es el mejor test para llegar en buena forma al Dakar, o al menos con las mejores garantías...

R: Nuestra disciplina es muy difícil de entrenar, y el Mundial de Rallys te permite acumular kilómetros en desierto, rodeado de unas medidas de seguridad adecuadas, que es algo que en tu entrenamiento no puedes tener.

P: Una de sus últimas carreras ha sido el Atacama Rally, donde fuisteis tú y Joan a competir en un terreno parecido a lo que os encontraréis en el Dakar, ¿cómo fue la experiencia y qué opina del rendimiento de pilotos chilenos como Claudio Rodríguez que en esa prueba estuvo delante con vosotros?

R: Los pilotos locales tienen el desierto allí, aprenden con ello y eso es una ventaja muy importante. De hecho, yo creo que no tardarán mucho tiempo en ganar la carrera, porque son el futuro y la realidad de ahora mismo. Nosotros por reglamento no podemos ir allí a entrenar, y eso te condiciona un poco. Esta carrera fue de gran ayuda, pero al final no pisas el terreno desde junio hasta enero.

P: Una sensación que yo tengo es que el Dakar ha ido cambiando en los últimos años. Ya no hay tanta estrategia como antes, con el tema de abrir pista, los mochileros, parece que el rally ha evolucionado…

R: La carrera va cambiando, pero la estrategia sigue estando ahí, tienes que saber abrir pista, porque es algo que al final te acaba perjudicando. Los nuevos pilotos van aprendiendo, y quizás la táctica ya no sea tan evidente, pero siempre es un hándicap que hay que tener en cuenta.

P: Si consigue el quinto título, ¿sería un buen momento para pasarse a las cuatro ruedas?

R: No es algo que me obsesione, y tampoco es nuevo que me atraigan las cuatro ruedas. El día que se me presente la oportunidad me lo plantearé, pero en este momento mi máxima prioridad es este Dakar.

P: Con tanto tiempo encima de la moto, ¿os llegáis a aburrir en algún momento?

R: Son muchos kilómetros y mantener la concentración es la principal dificultad. Son muchos días, muchas horas encima de la moto y lo sufre. La moto es un medio de transporte que te desgasta mucho física y mentalmente, y eso es algo que no te deja disfrutar tanto como querrías o por ejemplo cuando encaras una duna, la mayoría de momentos son de poco disfrute.

P: ¿Qué significa el Dakar para Marc Coma, y qué significa Marc Coma para el Dakar?

R: Para mí es parte de mi vida. Una parte de mí gira alrededor de esta carrera, lo que pasa es que tengo una vida en la que hay muchas más cosas. Es un reto grande, que influye mucho sobre mí y que me exige emplear una cantidad importante de energía. En cuanto a lo que supongo yo para el Dakar, sinceramente no sabría qué contestarte (risas).

P: Cuando piensas en lo pasarte a los coches qué pesa más, tu curiosidad por competir en con un vehículo de cuatro ruedas, o la nostalgia de llevar tantos años en las motos que no quieres abandonar una categoría que te ha dado tanto

R: Soy un tío que va en moto, y eso no va a cambiar nunca. Para dar el salto a las cuatro ruedas tiene que ser un proyecto con garantías, y que sea a largo plazo. Que no sea un Dakar y ya está, necesitaré mi proceso de aprendizaje y eso sólo me lo puede proporcionar algo que sea a medio o largo plazo.