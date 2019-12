Entrevista. Joan Barreda: "Para vencer a alguien como Marc tienes que ir rápido siempre"

Después de haber charlado con los dos grandes favoritos a llevarse la victoria este año en Rally Dakar en la categoría de motos, hay una conclusión irrefutable que se extrae de ambas charlas, y es que ambos pilotos son tremendamente diferentes entre sí, lo que hace todavía más interesante la lucha que mantendrán en los próximos días por las arenas sudamericanas. Uno es la voz de la experiencia, la de los cuatro Dakar en su haber, y la otra la de la ambición desbocada, el hambre de ganar, y la ilusión por conquistar su primera corona.

En el caso de Joan Barreda (Torreblanca 11 de agosto de 1983), protagonista de nuestra entrevista, nos contó sus impresiones para la edición de este año, a la que llega con todas las lecciones aprendidas. Se ha caído, ha sufrido penalizaciónes, pero sus ganas de comerse el mundo siguen estando igual de intactas, porque por encima de todo, Barreda es un piloto ganador. Y ese apetito triunfador tardará poco en saciarse. Tal vez sea este año, o el siguiente, el caso es que es inminente, porque Barreda está sentando las bases para construir algo inmenso.

El piloto AMV llega con más ganas que nunca a la cita dakariana, donde se medirá a su referencia en el mundo de los raids, pero también a su gran rival en la lucha por el título, Marc Coma. La lucha entre los dos pilotos españoles se presenta como el principal aliciente de la categoría de motos para la edición de este año, una lucha en la que se espera que haya más pilotos involucrados, aunque quizás no con las mismas posibilidades de triunfo que Coma y Barreda.

Pregunta: Eres ya un piloto consagrado y experimentado en el Dakar, y podemos decir que la fase de aclimatación está más que completada. ¿Cree que este año es en el que tiene que dar un golpe sobre la mesa?

Respuesta: Sí, venimos haciendo un buen trabajo y yo creo que el camino es ese. Al final ganar no es fácil, porque tienes que ser el mejor de todos, y por eso nuestro objetivo estos años ha sido coger la máxima experiencia posible, aprender, trabajar al máximo, y creo que hasta aquí lo hemos hecho todo bien para salir este año a ganar. Hay que correr, pero nuestro objetivo es la victoria.

P: Algunos alaban su capacidad para ir rápido pero critican su falta de consistencia. Parece que en una carrera tan dura y larga como el Dakar, más vale ser precavido al principio y atacar en el momento clave...

R: Esto tiene muchas lecturas. Desde fuera puede parecer lo que tú dices, pero para mí el Dakar de 2014 lo planteé muy bien, estuve cinco días de líder y al final perdimos el liderato porque en una etapa me quedé sin gasolina en la moto. Al final si tú quieres quedar segundo, pues te quedas ahí y no haces nada, pero mi mentalidad en ese momento fue intentar recuperar los 40 minutos y forzar el ritmo para que pudiese pasar cualquier cosa.

En cuanto al Mundial, he acabado muy contento. En Abu Dhabi tuvimos un problema eléctrico, ganamos en Qatar y decidimos no ir a Brasil por seguir desarrollando la moto. Luego vino Marruecos, que para mí fue el mejor rally de mi carrera, pero me pusieron una penalización bastante rigurosa que no se había puesto nunca, fue un poco extraño todo. Todo esto me ha servido de experiencia y para mí eso es perfecto para llegar bien a una carrera tan dura como el Dakar. Para ganar tienes que ser mejor que los demás, y para vencer a alguien como Marc, tienes que ser rápido siempre.

P: ¿Cree que carreras como el Mundial de Cross Country son un test idóneo para afrontar el Dakar con todas las garantías posibles?

R: Está claro, y más en mi caso que tengo a una fábrica como Honda volcada en el Dakar, y que para ellos es una competición muy importante. A título personal el Mundial también tiene mucho significado, pero el proyecto de Honda es planificarlo todo pensando en el Dakar.

P: ¿Qué opina del recorrido? ¿A quién favorece más?

R: Se sigue un poco la línea del año pasado, con etapas en alta montaña, separándonos de los coches, más trialeras y con mucha navegación. Este año es lo mismo pero se endurece todavía más. En 2014 hubo una etapa maratón, y este año tenemos tres. Igualmente pasamos de subir a 4.400 metros a 4.700. Muchos kilómetros en promedios de 3.000, 3.500 kilómetros...

A ti se te dieron bien de hecho…

La verdad es que sí, no fueron mal, pero aún así son etapas en las que tienes que estar muy concentrado, no puedes fallar. El año pasado los que fallaron capitalizaron sus opciones en la carrera. Aquí sí que puede ser mejor asegurar, que arriesgar por recortar y cometer un error.

P: Miras la lista de inscritos y te encuentras que Despres se va a coches, Chaleco no viene, parece que se han quedado sin rivales fuertes y que el Dakar será cosa de españoles entre tú y Marc? En caso negativo, ¿a quién ve como grandes rivales?

R: Faltan algunos es cierto, y es una lástima porque siempre daban movimiento a la carrera. Pero yo creo que eso también favorecerá que aparezca gente nueva, marcas nuevas con material bueno para competir por llegar a lo más alto.

Y aquí puede entrar Yamaha con Pain y otros pilotos…

No lo creo tampoco. La lucha va a ser entre dos marcas, KTM y Honda. Este año KTM trae pilotos nuevos que van muy rápido, lo que quiere decir que aunque le falten experiencia, tienen una marca muy potente detrás que les va a facilitar esa adaptación, porque algunos vienen del motocross, por ejemplo. Por eso, esas ausencias que tú destacas, va a hacer que aparezcan nuevos rivales. El año pasado ya se vio lucha entre Marc y yo, eso no va a cambiar.

P: Muchas veces hemos visto cómo Coma y Despres jugaban al gato y al ratón con el tema de abrir pista, ¿este año cree que sucederá lo mismo entre tú y Marc, y cuando a ti te toque, existe alguna forma o estrategia para abrir pista sin que te recorten mucho terreno?

R: Eso ha cambiado mucho. Antes Cyril y Marc eran los únicos que sabían abrir pista, y por eso jugaban a eso. Ahora ya no se vive tanto esta situación. En el Mundial lo hemos visto, y ya en el Dakar del año pasado hubo etapas en las que yo abría pista y fui sólo toda la etapa. Hay muchos pilotos que ahora saben navegar solos a un nivel muy alto. No se juega tanto a la estrategia, y desde el principio se lleva un ritmo alto todas las etapas. Siempre tienes que correr salgas delante o detrás.

P: Este año tú y Marc corristeis el Atacama Rally donde había mucho piloto chileno que lo hacía muy bien, ¿considera que son rivales a tener en cuenta por conocer mejor el terreno o que los europeos deberían imponerse?

R: Siempre hay algún piloto que se cuela por allí, pero es complicado porque el Dakar son 15 días y mantener ese nivel durante tanto tiempo es muy difícil. Hay que tener en cuenta que en Atacama, esos pilotos son de allí y entrenan en esas pistas. Además, en la carrera de este año se metieron etapas del Dakar de otras ediciones que ellos ya conocían porque se mueven por allí cada día. En el Dakar aunque sean los mismos sitios siempre se intentan cambiar las etapas, el roadbook, cosas que hacen que estos pilotos no tengan esa ventaja. Pero está claro que cada día están más cerca.

P: A lo mejor es una pregunta estúpida, pero después de tiraros más de cinco horas en moto, atravesando desiertos y montañas, ¿no se llegan a aburrir?

R: Se hacen muy duras pero es ahí donde se marca la diferencia, porque sale el trabajo mental y el de tu preparación. Si bajas la concentración ya no es sólo que puedas caerte, sino que puedes despistarte de la navegación y perder muchísimo tiempo. Para hacer etapas buenas tienes que sobreesforzarte en mantener tu concentración. Esa es la clave.

P: Quiero ir atrás en el tiempo, cuando estaba subido en una moto de motocross y sólo pensaba en ir rápido. ¿Se imaginaba cambiar los saltos y las salidas en grupo por los roadbooks y la navegación?

R: Son etapas de una vida. Para mí el motocross era mi pasión, pero una lesión truncó mi carrera deportiva, que también era prometedora en esta competición. Después cuando empecé con los rallys partes con una mentalidad diferente. Muchos se empeñan en ponerme la etiqueta del motocross pero es que muchos pilotos vienen de ahí. Sin ir más lejos mi compañero Paulo (Gonçalves), en mi último año de motocross, 2005, él siguió compitiendo hasta 2008 o 2009, ganando campeonatos de Portugal, de Europa, y no tiene un perfil de piloto de motocross.

P: ¿Qué le divierte más?

R: Son competiciones diferentes, y no quiere decir que venga de un sitio o de otro. Yo tengo claro que he podido cometer más errores por querer ir rápido, pero también me ha venido bien esta forma de pensar, la de ganar siempre. Puedes tener suerte o no, pero lo que me ha movido a mí para levantarme y superarme es ser el mejor en todos los sentidos. Está claro que en el Dakar esto hay que adaptarlo, pero esa es un poco mi forma de pensar, no porque venga del motocross. El rally me llena muchísimo, porque tienes sensaciones del motocross, con el tema de la adrenalina, junto con la percepción de la aventura que tienen los raids, también me gusta mucho. Los paisajes que recorremos, conocer desiertos, son cosas muy bonitas que te da el rally. Hay especialidades como el enduro que le falta eso. El rally lo concentra lo mejor de cada especialidad.

P: ¿Qué opina de Marc Coma como piloto, lo considera como una referencia, o como un rival al que se muere por batir?

R: (Risas) Hombre depende como lo mires, tiene cuatro Dakar, por eso merece todos mis respetos, y es una referencia, no sólo por lo profesional que es, sino porque se lo ha ganado. Pero por otro lado es mi rival, y se nota la tensión, ya no sólo entre él y yo, sino porque trabajamos para fábricas importantes. Eso es así y me siento afortunado por estar en la posición que estoy ahora mismo de poder luchar frente a él.