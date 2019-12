Resultado de la 4ª etapa del Dakar 2015

00.17 Mañana se disputará la quinta etapa entre Copiapó y Antofagasta. Todos los pilotos afrontarán una especial de 458 kilómetros, con un enlace de 174. Habrá puntos en los que se llegue a los 3.000 metros de altura, algo que junto a la dureza del propio terreno, hará que los pilotos tengan que dar un día más lo mejor de sí mismos. Todavía queda mucho Rally Dakar, y en VAVEL te lo contaremos todo al detalle. Gracias por acompañarnos un día más, y os emplazamos al día de mañana, donde habrá una nueva dosis de emoción y espectáculo en la carrera más dura del mundo. ¡Hasta pronto!

00.13 Concluye la cuarta etapa del Dakar con victorias para Barreda (motos), Sonik (quads), Al-Attiyah (coches) y Nikolaev (camiones). El primer contacto con el desierto de Atacama se ha notado y ha endurecido todavía más la carrera. Por lo general todos han pasado este primer escollo, algunos con más fortuna que otros, eso sí.

23.48 | COCHES | Respecto a la situación de Carlos Sainz, la última hora es que el camión de asistencia de Peugeot se encuentra junto al piloto y su coche. Siguen intentando buscar una solución al problema mecánico. Una pena para el madrileño.

23.44 | CAMIONES | Muy fuertes los Kamaz en este comienzo de Dakar. Ahora mismo Mardeev encabeza la general con una ventaja de 1'45 sobre Karginov y 1'57 sobre Nikolaev. Ante el previsible fiasco de Iveco, la principal amenaza parece Ales Loprais con su MAN, que se encuentra a 12'42 en la general.

23.38. | CAMIONES | Ya han llegado a meta cuatro pilotos, y todo apunta a que el triunfo será para Karginov, que ha cruzado la meta con sólo ¡3 segundos de ventaja¡ con respecto a su compañero Nikolaev. El líder Mardeev ha llegado tercero a 6'13 y el MAN de Loprais a 11 minutos. Seguimos a la espera de los IVECO, donde Gerard de Rooy parece haber tenido problemas en su camión porque no registra tiempo en los últimos way-points. Además, su mochilero, el español Pep Vila ha pasado por esos puntos intermedios con casi una hora de retraso.

22:28. | Poco a poco siguen llegando coches y quads a la línea de meta de esta cuarta etapa. Mientras, los camiones ya llegan a los primeros WP.

22:13. | COCHES | ¡Stephane Peterhansel también ha llegado ya al final de la etapa! Los hombres importantes ya han completado el recorrido.

22:02. | COCHES | ¡¡Nani Roma llega a meta!! El piloto español de Mini ha conseguido terminar la etapa sin problemas, después de arrancar el Rally con bastantes dificultades.

22:00. | QUADS | Ya tenemos cuatro quads en la zona de meta. Casale, Sonik, Abu-Issa y Lafuente han completado ya la cuarta etapa.

21:56. | COCHES | Llega a meta el primer Mini, el de Nasser Al-Attiyah.

21:53. | COCHES | ¡¡El saudí Yazeed Alrajhi llega al final de la etapa justo detrás de su compañero de equipo!! Los dos Toyota han mandado en esta cuarta etapa.

21:49. | COCHES | ¡¡Giniel de Villiers ya está en meta!! El sudafricano es el primer piloto de automóvil en completar la etapa.

21:47. | QUADS | Casale para Radio Maray: "Estoy muy contento porque he tenido problemas, pero he controlado la ansiedad y desde la mitad de la etapa he ido con todo. Me he sentido como nunca, me encanta este lugar y realmente me he sentido muy cómodo. Creo que he remontado mucho, nunca me había sentido tan bien sobre el quad"

21:41. | QUADS | ¡¡Ignacio Casale es el primero en llegar a meta!! El chileno, ganador del Dakar en 2014, se ha repuesto de los problemas que sufrió en las últimas dos etapas para luchar contra Sonik.

21:36. | COCHES | Yazeed Alrajhi lidera la etapa en el último punto de control, a falta del paso de Peterhansel, primer clasificado hasta el momento, por dicho WP.

21:24. | COCHES | El dominio de los Toyota en el día de hoy sigue patente en el WP8, último punto de control de la etapa, por el que ya han pasado Giniel de Villiers y Yazeed Alrajhi.

21:22. | MOTOS | Ya disponemos del tiempo provisional de los quince primeros pilotos. Destaca la actuación de Laia Sanz, que, a falta de los tiempos del resto de pilotos, ha terminado la etapa en octava posición.

21:18. | COCHES | Todo apunta a un problema de presión en el Turbo del Peugot de Sainz.

21:10. | COCHES | Nasser Al-Attiyah ya ha pasado por el WP5, es el tercer coche que lo hace.

21:09. | COCHES | Los problemas de Carlos Sainz siguen obligando al español a mantenerse parado en el kilómetro 30 de esta cuarta etapa. Aparentemente, el piloto tendrá que ser remolcado por el camión de asistencia, por lo que perderá todas sus opciones en la carrera.

21:01. | COCHES | De Villiers ha sido el primer coche en llegar al quinto punto de control. Mientras, las motocicletas van llegando poco a poco a la zona de meta.

20:43. | COCHES | ¡¡De Villiers se pone en modo caníbal!! El piloto sudafricano ha recortado 1:24 a Alrajhi y en el WP5 está segundo a solo 14 segundos del saudí. Son los únicos pilotos en haber pasado por este WP.

20:40. | MOTOS | ¡¡Pablo Quintanilla está en meta!! El chileno llega a la primera etapa de casa en tercer lugar. Enorme actuación del piloto de KTM.

20:36. | MOTOS | Marc Coma en Radio Maray: "Ha sido un día duro con la navegación, pero contentos por llegar a Copiapó".

20:31 | QUADS | Sonik sigue dominando con comodidad. El polaco tiene 2:04 de ventaja sobre Abu-Issa en el WP6. En ese mismo lugar, Nosiglia es tercero a 5:44.

20:20. | MOTOS | ¡¡¡¡¡VICTORIA DE JOAN BARREDA!!!!! El castellonense llega a meta con un tiempo de 3:27:28 Marc Coma llegó junto a él y se deja 1:59 en la etapa de hoy. En la general la diferencia es de 12:49.

20:16. | MOTOS | Enorme etapa la que están realizando Juan Pedrero y Laia Sanz. Pedrero es el octavo en el WP8, mientras que Laia Sanz cierra las diez primeras plazas.

20:09. | COCHES | ¡¡Alrajhi contesta a Al-Attiyah!! El saudí pasa al ataque y pasa por el WP4 en primer lugar, con 38 segundos sobre el catarí. De Villiers está tercero a 1:38 y Nani Roma cuarto a 1:52.

20:04. | QUADS | Enorme etapa la que se está marcando Rafal Sonik. El polaco es el primero tras los cinco primeros WP con dos minutos sobre Abu-Issa y más de seis con Nosiglia. Casale es séptimo a diez minutos.

20:00. | MOTOS | En unos minutos llegarán los primeros pilotos a meta. En el WP8, Joan Barreda ha hecho el mejor tiempo con 2:39.34. Coma está segundo a 1:55 y Quintanilla tercero a 4:02. Viladoms, el otro español colocado entre los cinco primeros.

19:53. | COCHES | Al-Attiyah sigue dominando la etapa. El piloto catarí pasa por el tercer punto cronometrado con 27 segundos sobre Alrajhi y más de un minuto y medio sobre De Villiers.

19:41. | COCHES | Menuda escabechina se está cobrando esta etapa. Sainz está parado en el km 30 con problemas mecánicos y todavía no ha pasado por el WP1. Terranova está parado en el km 72.

19:37. | MOTOS | Menudo mano a mano entre Barreda y Coma. Son los únicos en haber pasado por los WP7 y WP8 con una ventaja de 1:55 para Barreda. Queda la parte más dura de la etapa: llega el Atacama y las imponentes dunas.

19:30. | MOTOS | ¡¡Sam Sunderland abandona la carrera!! El piloto británico, ganador de la primera etapa, se ha fracturado la clavícula. Foto: Dakar.com.

19:23. | COCHES | ¡¡Cómo ha salido Al-Attiyah!! El cataría hace el mejor tiempo en el WP1 tras pasar en 22:24. Alrajhi está a 33 segundos, Peterhansel a 34, Terranova a 37 y Nani Roma a 38. Carlos Sainz debería haber pasado pero de momento no hay noticias. Foto: dakar.com.

19:16 | QUADS | El argentino Bonetto, ganador de la etapa de ayer, está parado por una avería. El argentino estaba tercero en el WP2. Duro golpe para sus aspiraciones en este Rally Dakar 2015.

19:12 | COCHES | Los autos han sido los últimos en salir en esta dura etapa. Terranova ha sido el encargado en abrir pista hace apenas 20 minutos. Pronto estarán en el WP1.

19:03. | QUADS | Sonik está marcando la pauta después de que en la jornada de ayer fuera penalizado con 15 minutos. El polaco ha pasado por el cuarto WP con 1:21 sobre Sanabria y 1:44 con Abu-Issa. Casale llevaba perdido más de 6 minutos en el WP3.

18:50. | MOTOS | Barreda está muy fuerte en la etapa de hoy. El piloto castellonense, líder de la general, ha sido el más rápido en los cinco primeros WP con un tiempo de 1:38.54. Marc Coma es el único que le está plantando cara y se sitúa a 1:39, mientras Walkner ya está a 5:12. Todavía queda la parte dura de la etapa con las dunas. Foto: dakar.com.

La previa más completa del Dakar, para que puedas repasar todos los reportajes, análisis y entrevistas de cara a la carrera del 2015 en VAVEL.

LA ETAPA | CHILECITO - COPIAPÓ | Estos son los horarios de la etapa (horario sudamericano, en España son cuatro horas más):

LA ETAPA | CHILECITO - COPIAPÓ | Para los camiones, la ruta será diferente. Mismo enlace pero especial con más arena y menos pistas montañosas. Casi la mitad de kilómetros cronometrados con un acceso mucho más directo al desierto.

LA ETAPA | CHILECITO - COPIAPÓ | Como se puede observar en el perfil, más de la mitad de la especial cronometrada supone el descenso por las pistas mineras desde los Andes hasta la costa, zona de desierto, por lo que las carreteras montañosas, con crestas, tierra y rocas dominarán hasta llegar, por fin, al Desierto de Atacama. Allí, los pilotos deberán afrontar las dunas gigantes de Copiapó hasta llegar a la meta, instalada a escasos metros del bivouac.

LA ETAPA | CHILECITO - COPIAPÓ | Ya centrados en el día de hoy, etapa muy complicada que supondrá la entrada en Chile. Las primeras arenas del desierto tendrán que esperar hasta la segunda parte de la especial ya que la primera supondrá el descenso de los Andes por pistas rocosas y montañosas. Pistas mineras para acabar en una zona abierta de arena. Pero antes de esa especial cronometrada los participantes afrontarán un largo enlace de casi 600 kilómetros con el Paso de San Francisco, a 4800 metros de altura, un desafío para mecánicas y físicos. Repasa esta etapa y el resto del Dakar en nuestro análisis del recorrido.

A pesar de todo lo deportivo, la noticia de la jornada de ayer, la peor noticia de todas. El fallecimiento de un piloto de motos en el Dakar 2015. Su nombre es Michal Hernik, es polaco, y murió tras tener un accidente con su KTM a escasos quince kilómetros de la meta. Todo nuestro ánimo a su familia, equipo y amigos. La dureza dakariana se cobra así su primera víctima.