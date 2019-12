Lucio Cecchinello: "Crutchlow no ha perdido el talento"

Cal Crutchlow vuelve a ser uno de los pilotos a tener en cuenta de cara a la próxima temporada. El piloto británico aterriza en el equipo LCR Honda al manillar de una moto satélite que, a priori, será la misma que la de Marc Márquez y Dani Pedrosa en el arranque en Qatar, aunque los desarrollos que vayan llegando desde Japón irán, lógicamente, primero para los dos pilotos de fábrica.

Crutchlow vuelve a tener una moto competitiva como hace dos temporadas en el equipo Monster Yamaha Trech 3. Entonces fue el piloto revelación después de lograr cuatro podioms y dos poles y acabar en quinta posición al término del campeonato. A pesar de los buenos resultados, el inglés se vio sin lugar en el equipo tras la llegada de Pol Espargaró y eligió empezar una nueva aventura en Ducati. Una decisión nada correcta, pues nunca se sintió cómodo encima de la Desmosedici: solo un podio (MotorLand) en 18 carreras.

Cecchinello, sobre la etapa en Ducati: "No tenía ningún motivo para asumir riesgos adicionales"

El campeón del mundo de Superbikes en 2009 no dudó cuando se le presentó la oportunidad de salir del equipo italiano y se decantó por el LCR Honda después de la marcha de Stefan Bradl. Sobre ello, el jefe de equipo Lucio Cecchinello dejó claro en MCN Sports que no tiene dudas sobre la contratación del piloto: "Algunas personas pueden dudar sobre tener Cal en nuestro equipo después de una temporada en la que no ha tenido un rendimiento tan bueno. Pero no estoy preocupado. Creo que un piloto no pierde el talento o habilidad para montar en moto".

Además, el jefe de equipo del LCR Honda explicó el porqué del bajo rendimiento del piloto británico a lomos de la Ducati: "La falta de rendimiento con Ducati para mí están vinculados a una pérdida de motivación porque tal vez él no se sentía bien con la moto y en ese momento no tenía ningún motivo para asumir riesgos adicionales".

Cecchinello, expiloto durante diez años en 125cc donde ganó siete carreras, conoce perfectamente el mundo de las dos ruedas y confía en volver a ver al mejor Crutchlow: "Un piloto puede perder la motivación y creo que si fue capaz de ser rápido con Yamaha cuando estaba luchando por las posiciones de podio y poles y haciendo adelantamientos increíbles contra los mejores pilotos, no veo por qué no será capaz de hacerlo de nuevo".