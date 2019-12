Marco Melandri: "Tenía dudas al aceptar por la falta de competitividad de una moto nueva"

Con seis victorias y 11 podios en la temporada 2014, Marco Melandri dice adiós al WSBK para volver al Mundial de Motociclismo. El piloto de Aprilia consiguió asombrar a los espectadores, y también a su propio equipo, cuando, en la lucha por el título entre Sykes y Guintoli, el italiano no tuvo miramientos a la hora de ganarle la carrera al francés. Terminando en cuarta posición, el piloto ha decidido volver después de cuatro años a MotoGP.

"Me estimula la idea de desarrollar una moto con este equipo"

Durante estas cuatro temporadas, Melandri estuvo con Yamaha, BMW y finalmente con Aprilia, con la que se esperaba una relación de dos años, pero con las noticias de la incorporación al Mundial de Motociclismo el piloto tuvo que decidir sobre su futuro: “Tenía dudas al aceptar este desafío por la falta de competitividad de una moto nueva frente a la posibilidad de ganar en Superbike. Por otra parte, me estimula la idea de desarrollar una moto con este equipo”.

El resto de fabricantes ya acumulan una gran experiencia, por lo que seguramente el comienzo de temporada no será fácil para ambos. “Mi objetivo es mejorar paso a paso. Si consigo que la moto evolucione estaré satisfecho. En cuanto a resultados, quizá es demasiado pronto para hablar de un objetivo real. Creo que debería al menos esperar al test en Catar [del 14 al 17 de marzo] para saber en qué punto estamos. La motivación personal depende mucho del ambiente que me rodee. También de la fuerza de voluntad de todos los integrantes del equipo. Si ellos trabajan al máximo, eso me estimulará a dar lo mejor de mí”.

"No me interesaba regresar siendo únicamente un número en parrilla de salida"

La marca debutará en Catar dentro de la categoría reina, aunque la idea original era llegar en 2016. “Hemos adelantado el programa un año porque el proyecto inicial era comenzar en 2016 con sólo algunos test esta temporada como preparación. Como he dicho, los planes han cambiado. Comenzaremos con cierto retraso respecto a nuestros rivales y en un escenario muy competitivo. Siempre he dicho que no me interesaba regresar a MotoGP siendo únicamente un número en la parrilla de salida, pero en este caso la fábrica me dará todo lo que pueda necesitar”, explicaba Melandri.

En 2005, el piloto italiano fue subcampeón del Mundo junto a Fausto Gresini, con el que volverá a trabajar ésta temporada. “Estoy contento por volver a trabajar con Fausto, que ante todo es un amigo. Me ayudó mucho durante algunos años difíciles. Traerá a Aprilia una experiencia muy importante que se traducirá en una óptima colaboración. Para él, cambiar de marca después de tantos años también resultará positivo”.

“Romano [Albesiano] ha entrado en el equipo en un momento delicado. Estar en MotoGP supondrá una gran responsabilidad para él que no resultará nada fácil, pero confío en su capacidad y estoy seguro de que pondrá todo su conocimiento al servicio de este proyecto”, explicaba Melandri sobre el director deportivo de Aprilia.

Por último, las sensaciones que tuvo Melandri en su primer test en Valencia no fueron muy notorias pero la visita a Sepang será muy importante. "El primer contacto no dio demasiadas referencias, ya que la moto era muy diferente a lo que estaba acostumbrado a pilotar en Superbike. Para Malasia tendremos una moto nueva en los apartados de chasis y electrónica. Será importante asegurarse de que todo está en orden y de que el desarrollo de la moto avanza en la dirección correcta, eso me hará sentir la confianza necesaria y rendir al nivel del que soy capaz”, comentaba Marco Melandri en una entrevista para MotoGP.