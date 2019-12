La victoria número 23 del Polo R WRC

Desde que arrancó el WRC 2014 las celebraciones no han cesado en Volkswagen y todo indica que este año continuarán de fiesta en fiesta. Con Ogier, Jari-Matti Latvala y Andreas Mikkelsen, la marca alemana se ha convertido en la quinta en lograr un triplete en el Rally de Monte Carlo. Un privilegio a la altura de equipos leyenda como Renault-Alpine, Lancia, Audi y Citroën. Ganar en Mónaco es especial por razones históricas, pero hacerlo de una forma tan aplastante es algo insuperable.

Pero hay más que celebrar. Y es que con el triplete del pasado fin de semana, el Polo R WRC cumplió su victoria número 23. Un debut de ensueño. Ya son once las ocasiones en las que Volkswagen logra subir al podio a varios vehículos desde que arrancó su aventura en el WRC del 2013. La pasada temporada brillaban y, en esta, todo apunta a que lo volverán a hacer. La segunda generación del Polo R WRC funciona y de qué manera.

Solamente Loeb, Kubica y Meeke lograron superar a la brigada alemana en los tramos de Monte Carlo. Parece que no será fácil bajarles del pedestal. Un año más, el resto de equipos deberá pelear cada segundo como si fuese el último con la esperanza de encontrar un resquicio, arañar unas décimas que les permita superarles, aunque solo sea por un rato.

Ogier, Latvala y Mikkelsen en Monte Carlo

El duelo francés se esperaba con gran expectación y, durante las dos primeras jornadas, los aficionados pudieron disfrutar de un cara a cara Sebástien vs. Sebástien. Por desgracia, el espectáculo finalizó antes de lo esperado. Loeb cometía un error que le allanaba el camino a Ogier rumbo a una victoria casi directa. El piloto de Volkswagen fue todo un ejemplo de raciocinio. Administró bien la ventaja que tenía sobre su compañero de equipo Jari-Matti Latvala. No tuvo prisa ni tampoco puso en riesgo su posición.Controlado, precavido y con el ritmo medido. Así finalizó Ogier el primer rally de la temporada 2015. No le preocupó ceder prácticamente un minuto en la jornada de sábado, penúltima del Monte Carlo. Jari-Matti Latvala estaba cerca pero la victoria sería para el francés. La tenía en la palma de la mano, solo debía preocuparse de mirar hacia delante y no cometer errores y así lo hizo.

El finlandés no entendía el afloje de su compañero. No tenía intención de atacarle pero tampoco dejaría pasar la oportunidad de ganar el rally. Latvala hizo un buen trabajo a lo largo de todo el fin de semana, pero tenía claro que no iba a ser el protagonista. Esta vez Francia tenía el foco de atención y su mejor baza era avanzar sigilosamente para colarse en la segunda posición del cajón.

El tercer miembro de Volkswagen Motorsport, Andreas Mikkelsen, fue el piloto más relajado de los tres. Desde que pasó de la sexta a la tercera posición al final de la jornada del viernes no tuvo más que hacer que conservarla. Sin presiones ni amenazas cerca, Mikkelsen solo debía prestar atención a los tramos y no cometer errores. La nieve y las zonas de montaña de Monte Carlo no se lo pusieron fácil, pero finalmente mereció la pena esperar para copar la última posición del podio y firmar así el primer triplete de la temporada.

Capito saca pecho

El director del equipo Volkswagen Motorsport no puede mostrarse más satisfecho con el rendimiento del coche y de los pilotos. “Es una sensación fantástica. Ganar en Monte Carlo siempre es muy especial. No me podía imaginar conseguir un triplete, no estaba en nuestras metas cuando llegamos aquí”, declaraba Capito tras la celebración del domingo.

El director del equipo alemán asegura que la clave siempre estuvo en la cautela, en no cometer errores. No solo los pilotos, sino también los mecánicos y los ingenieros. Especialmente importante era la elección de neumáticos para este rally y Volkswagen acertó de pleno. Sin embargo, Capito tiene claro que nada podría lograrse sin Ogier, Latvala y Mikkelsen. “Los pilotos cuentan más que los coches en este rally y no han tenido ninguna salida ni han cometido ningún error”, señalaba.

Momentos de celebración y también de reflexión. El Dr. Heinz-Jakob Neusser, miembro de la Junta para el Desarrollo Técnico de Volkswagen también se mostró atónito con el ritmo del equipo y con el triplete. “Comenzar la temporada de esta manera con un coche nuevo y en condiciones tan difíciles, supera con creces nuestras expectativas”, aseguraba. “Todo el equipo ha trabajado en perfecta armonía. Todo el mundo ha dado el máximo y todos sabían exactamente lo que tenían que hacer”.

Está claro que Volkswagen vive una época dorada y que probablemente sea una de las marcas que mejor ha debutado en el Mundial de Rallyes. “El equipo está ahora a la altura de las grandes marcas de la historia”, advierte Heinz-Jakob y no se equivoca.