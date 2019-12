Román Ramos: "Sin test antes, habrá que llegar a Phillip Island y dar gas"

Después de ser campeón del FIM CEV Repsol de Moto2 en 2013 y piloto de Grandes Premios de Moto2 en 2014, la oportunidad de llegar al Mundial de Superbikes le ha llegado al español Román Ramos, quien tiene confianza y ganas de poder lograr un buen resultado.

"Mi moto no será una Kawasaki oficial"

La pasada campaña, Román sufrió a lomos de su moto en Moto2. "Después de ser campeón de España y de Europa, llegué con muchas ganas al Campeonato del Mundo de Moto2 de 2014, pero al final estás en el Mundial, en una categoría con pilotos muy rápidos. Creo que la moto no era la mejor, era una moto muy complicada y no la tuve por la mano en todo el año. Sufrí muchísimo con ella. Subirte a una moto y no confiar, sobre todo en el tren delantero, es algo muy complicado", explicó ante los medios.

Aterrizar en el Mundial de Superbikes es una gran oportunidad, pero nada fácil. "Salió la posibilidad de ir al Campeonato de Superbikes con el Go Eleven, por mediación de Rubén. No me lo esperaba pero me pareció genial, no lo pensé ni un segundo. Superbike es una categoría totalmente nueva para mí. A ver cómo van las carreras este año, pero de momento no me pongo ninguna presión; sobre todo quiero aprender de todos los pilotos que encontraré allí, crecer carrera a carrera e ir cada vez más rápido", comentó.

De cara a la moto que pilotará, Ramos sabe lo que se encontrará. "Mi moto no será una Kawasaki oficial, pero creo que será una buena moto, una de las mejores satélite. No pienso que vaya a ser una moto de segunda ni mucho menos. Habrá que estar a su altura. Creo que, sobre todo con la ayuda de Rubén, podemos hacer grandes cosas en el futuro. me reencontraré con Jordi Torres y Nico Terol en este campeonato. Son grandes amigos y grandes personas, nos lo pasaremos bien en las carreras, ¡seguro!”, afirmó.

"De momento no me pongo ninguna presión"

Para terminar, el español se muestra tranquilo. "No voy a obsesionarme con la gente, ni con que me gana este o me gana el otro; vamos sin pretemporada, cogeremos la moto por primera vez en Phillip Island y habrá que ver dónde estamos. No hemos podido hacer ningún test previo, así que habrá que llegar allí y dar gas", concluyó.