Marc Márquez: "Me he encontrado muy bien"

El dos veces campeón del mundo de MotoGP ha demostrado que este año volverá a dar guerra para conseguir su tercer mundial de la categoría reina. El piloto ya ha dicho en más de una ocasión lo poco que soporta perder, hecho que ha vuelto a manifestar al liderar la clasificación de la tabla de tiempos final con su vuelta rápida, el mejor tiempo obtenido en el Circuito Internacional de Sepang hasta nuestros días.

Marc Márquez ha hablado sobre los test de la pretemporada que tuvieron lugar en Sepang la semana pasada: “La verdad es que fue muy bien. Escogí salir a la hora de más calor, a las 14:30h, porque es cuando las condiciones se parecen más a las del Gran Premio. Pudimos recoger mucha información para los ingenieros de Honda y probé diferentes curvas de entrega de potencia que me ayudaron a entender muchas cosas. Hacer un simulacro rodando solo es un poco más aburrido que la carrera, se hace duro pero tampoco vas tan al límite. Intentaremos seguir mejorando la nueva moto, porque creemos que todavía hay margen, pero estamos muy contentos con la base que disponemos y creo que tenemos potencial para volver a completar un buen año”.

“Realmente me salió una vuelta muy buena. Cuando vi que había rodado en 1:58 fue un momento especial. No fue una vuelta perfecta, porque creo que no existe, e incluso tenía un neumático nuevo preparado para volver a salir. Pero cuando vi el tiempo ya no lo intenté, porque no sacas más información por ir más rápido en estos test”, ha declarado cuando le han preguntado sobre su vuelta rápida.

El piloto ha manifestado también su gratitud hacia los aficionados asiáticos por su recibimiento y apoyo incondicional: “Desde la primera vez te sorprende mucho la gran afición a MotoGP que hay. No te puedes imaginar el cariño de la gente, cómo apoyan y cómo viven el motociclismo. Creo que se merecen un circuito en ese país”.

Tras los primeros entrenamientos sobre su moto, toca hacer balance del estado físico en el que se encuentra. A pesar de que los primeros días del año son los más complicados, el piloto se ha visto bien: “En el simulacro de carrera he aguantado bien físicamente. He visto en algún punto que me falta un poco de forma, así que trabajaremos para mejorarlo”.