Los españoles pisan fuerte

Una temporada el Mundial de Superbikes se presenta apasionante con candidatos al título como Alex Lowes, Jonathan Rea o Tom Sykes entre otros, pero mas allá de eso aparecen los pilotos españoles que buscarán dejar el pabellón bien alto, recordando que la pasada temporada fue Toni Elias el mejor clasificado, terminando en la novena posición con un total de 171 puntos.

La lista crece con respecto de la pasada temporada, ya que el pasado año los representantes españoles eran el mencionado anteriormente, Toni Elias, David Salom que concluía en la duodécima posición con 103 puntos y por último Xavi Fores, quien no logró sumar ningún punto tras disputar tan sólo dos carreras. Este año los pilotos españoles en el Mundial de Superbikes serán: Toni Elias, Jordi Torres, Nico Terol, Santiago Barragán, David Salom y Román Ramos.

Toni Elias: problemas desde el principio

El español, tras ser el mejor representante hispano la pasada temporada finalizando en novena posición con 171 puntos, no tendrá ni mucho menos una temporada fácil. Los problemas para Elias le han llegado bien pronto, en pretemporada cuando tras no participar en los test de Jerez se comunicaba por parte de su equipo que se perdería la primera cita del Mundial de Superbikes, en Australia, el 22 de febrero, sumándole a ellos los dos días de test que se llevaban a cabo el 16 y 17 de febrero en Phillip Island.

Elias, correrá el campeonato en 2015 con la BMW S1000RR del equipo dominicano JR Racing propiedad de Chary Robinson y asesorado por Troy Corser. Toni es un piloto con mucho recorrido en el motociclismo habiendo pasado por 125cc, 250cc, Moto2 y por último MotoGP antes de dar el salto a las Superbikes. En el palmarés del manresano se encuentra el campeonato del mundo de Moto2, que consiguió en 2010 terminando con 262 puntos al ganar siete carreras.

Jordi Torres: la posible sorpresa

El piloto español disputará en 2015 el Campeonato del Mundo de Superbikes a lomos de una Aprilia RS4 RR del equipo italiano 'Red Devils', en el que tendrá como compañero al británico Leon Haslam. La ilusión es algo que no le falta a Torres: "Es una etapa importante de mi carrera deportiva y tengo claro que la pienso afrontar con la mayor determinación e ilusión posible. Sé que no será fácil porque el nivel de SBK es muy alto, pero a me gusta competir con motos potentes y espero adaptarme rápido a la RSV4".

Torres logró el mejor resultado de su corta pero prolífica carrera deportiva en el Mundial de motociclismo, al imponerse en el Gran Premio de Alemania de Moto2, su única victoria. De 2003 al 2006 corrió el Campeonato de España de Velocidad. Y en las tres temporadas que compitió en Moto2, realizándolas completas sumó un total de 212 puntos, destacando la décima posición como mejor resultado en el Mundial.

Nico Terol: una oportunidad de oro

El piloto alcoyano tendrá como compañero a Matteo Baioco, campeón de Italia en el equipo Althea Racing donde pilotará la Ducati Panigale R. Cabe destacar que el equipo que llevó a la gloria a Carlos Checa, el único español campeón del mundo de Superbikes, lo que hará que la confianza de Terol crezca, más teniendo en cuenta que Genesio Bevilacqua, jefe del equipo, apuntó que una vez adaptado el español tiene potencial para estar entre los seis o siete primeros.

El campeón del mundo de 125cc, que el pasado año cerró once años en el Mundial de MotoGP, ocho en el octavo de litro y tres en Moto2 tiene ante sí un nuevo reto en su carrera. Terol ha sido Mejor Deportista Masculino de 2008, 2009 y 2011, además de finalista en 2010 en los Premios Deportivos Provinciales de la Diputación de Alicante.

Román Ramos: sin miedo alguno

El español arrancará una nueva andadura en el Mundial de Superbikes de la mano del también español Rubén Xaus, quien le ha abierto las puertas en el equipo Go Eleven Kawasaki. Después de ser campeón del FIM CEV Repsol de Moto2 en 2013 y piloto de Grandes Premios de Moto2 en 2014, la oportunidad de llegar al Mundial de Superbikes le ha llegado al español Román Ramos, quien tiene confianza y ganas de poder lograr un buen resultado.

Aterrizar en el Mundial de Superbikes es una gran oportunidad, pero nada fácil: "Salió la posibilidad de ir al Campeonato de Superbikes con el Go Eleven, por mediación de Rubén. No me lo esperaba pero me pareció genial, no lo pensé ni un segundo. Superbike es una categoría totalmente nueva para mí". El equipo italiano arranca una temporada en la que afrontan por primera vez el reto de disputar el Campeonato del Mundo de Superbikes.

David Salom: la experiencia por bandera

El piloto español ha fichado por el Team Pedercini Racing, pero con la peculiaridad que mantendrá el rol de piloto oficial de Kawasaki. Salom disputará su quinta temporada en el Mundial de Superbikes y como siempre de la mano de Kawasaki. La pasada temporada se coronó con el título de mejor piloto EVO.

David ya compitió con la formación de Volta Mantovana en las temporadas 2009 y 2012, lo que hace que su vuelta a casa sea más que ilusionante para el balear: "Estoy muy satisfecho por estar con el equipo Pedercini de nuevo. Esta vez será diferente porque pilotaré una moto oficial, ya que soy piloto de Kawasaki Motors Europe y algunas de las personas que han trabajado conmigo este año me ayudarán de nuevo de cara a 2015".

Santiago Barragán: ganas e ilusión de brillar

El piloto español será nuevo piloto del Kawasaki Grilliini Racing Team, tras haber disputado años atrás la Copa FIM Superstock 1000 o varias pruebas del Mundial como piloto invitado. La próxima campaña compartirá equipo con Christophe Ponson, ocupando la plaza que dejó libre Morais y que el equipo italiano ha estado ofreciendo también a otros pilotos Kawasaki del Campeonato de España de Velocidad.

Entre sus premios, Santiago fue distinguido como Personaje de Almendralejo del año 2013, una mención que reconoce la trayectoria de uno de los deportistas locales más laureados de la actualidad. La ilusión es máxima por parte del español. "Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad del Team Grillini. Los cambios que se presentan en Superbike para la próxima temporada hacen que la diferencia entre equipos oficiales y no oficiales se acorten de manera que nos dan algo más igualdad".