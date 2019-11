Álex Rins: "Nos está yendo mejor de lo que esperaba"

De todos los debutantes que hacen su incursión esta temporada en el Mundial de Moto2, Álex Rins es que más está destacando por encima de todos. Hoy el de Barcelona fue tercero, muy cerca del mejor tiempo logrado por Johann Zarco, y cada día que pasa empieza a asomar la posibilidad de que esté luchando por la victoria antes de lo que muchos esperábamos.

“La verdad es que nos está yendo mejor de lo que esperaba", con esa frase lo define todo. Nadie imaginaba que Rins pudiese mostrarse tan fino desde el principio, y que con tan pocos kilómetros encima de su Kalex, ya se este codeando con los mejores.

"Los tiempos me están saliendo con relativa facilidad. No he podido mejorar mi vuelta rápida cuando he montado el neumático blando, pero es algo que no me preocupa porque seguimos adaptándonos a la moto y creo que aún me falta bastante camino por hacer", comenta Rins, que pese a no ser el más rápido, puede irse contento a casa sabiendo que fue el español que consiguió mejor crono.

Sobre su adaptación al Páginas Amarillas HP 40 y su gente, Rins recalca mucho la facilidad con la que le están atendiendo todos y cada uno de los integrantes: "El trabajo en el equipo está siendo muy fácil, me encuentro muy cómodo trabajando con Santi (Mulero) y el resto del equipo. Aún nos queda mucho pero por el momento está yendo bastante bien.”.