Jorge Martín: "He disfrutado pilotando desde el primer momento"

Mucho se habla de lo conseguido hoy por Fabio Quartararo en el Circuito de Jerez, pero no tanto de su inmediato perseguidor, Jorge Martín. El madrileño sólo se quedó a 13 milésimas de marcharse con el mejor registro de estos test de Moto3.

Desde el principio Martín se ha sentido muy a gusto sobre su Mahindra: "Ayer ya encontramos una buena puesta a punto y hoy hemos arrancado el día muy a gusto, he disfrutado pilotando desde el primer momento. En el simulacro de carrera me he sentido muy cómodo y con un gran ritmo, utilizando el compuesto medio".

No sólo realizó un fantástico simulacro de carrera, sino que después, cuando montó el neumático más blando, reventó el crono de Jerez: "Hemos montado la goma más blanda y nada más salir he logrado mi mejor tiempo. He arriesgado un poquito, pero me he sentido cómodo, y con margen de mejora".

Unas sensaciones fantásticas las que extrae el madrileño de estos tres días de entrenamientos en Jerez, que a buen seguro le darán una importante inyección de moral de cara a sus siguientes compromisos: "lo importante es que tenemos un ritmo muy elevado, algo fundamental de cara al inicio del campeonato. El equipo está trabajando a la perfección, y los técnicos de Mahindra también, se nota mucho su labor en el garaje".