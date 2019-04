Jordi Torres: "He forzado demasiado y me he caído"

El debut de Jordi Torres en SBK le otorga mucho crédito en su nueva aventura tras dejar Moto2. El barcelonés se ha codeado con los grandes de la categoría en las dos mangas, que ha completado con unos resultados muy diferentes.

Torres consiguió acercarse al pelotón formado por Rea, Haslam y Davies, pero sus neumáticos no le permitieron poder pasarlos, así que el piloto de Aprilia finalizó la primera manga con un excelente cuarto puesto, después de haber luchado con Guintoli y Bayliss.

"He aprendido mucho este domingo” ha comentado Torres. “En la primera carrera he tenido un buen rendimiento, he sido rápido desde el principio y he comprendido mucho sobre el consumo del neumático y lo que hay que hacer para preservarlo. Hay que evitar tumbar al máximo y tener especial cuidado con el gas, una lección que estaba aplicando en la segunda la carrera”.

Cuando parecía que Torres llegaba hasta el grupo de los cuatro primeros y tenía a su alcance un gran resultado, justo después de pasar a Sykes, se ha ido al suelo. Afortunadamente, sin sufrir daños físicos, pero le ha dejado definitivamente sin opciones en la segunda manga. La combinación de resultados de hoy sitúa a Torres en la 13ª posición, con 13 puntos.

“Desafortunadamente, Sykes frena realmente fuerte y me ha costado mucho superarle. Justo cuando pensaba que podía hacerlo he forzado demasiado y me he caído. Debo quedarme con lo positivo de este fin de semana y mantener la calma, puedo ser rápido, pero tengo que mejorar en la gestión de la carrera".