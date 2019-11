Tito Rabat: "La presión me la pongo yo mismo"

Tito Rabat llega a la temporada 2015 con el título de Moto 2 bajo el brazo y el número 1 en el carenado de su nueva Kalex 2015. El catalán se ha quedado en Moto2 para continuar aprendiendo y defender su corona, algo que él ve posible, pero que supone una presión añadida para cualquier piloto.

Sin embargo, Rabat asegura que "no siente la presión que sentía el año pasado cuando no era campeón y todo el mundo le colgaba el cartel de favorito". En 2015, con ese favoritismo más que confirmado gracias a su actuación durante la temporada pasada, afirma que "es imposible que nadie le ponga más presión de la que se pone él mismo". Quiere "volver a ganar" y, aunque no es fácil, se siente "bien, fuerte y con confianza, cada día un poco mejor".

Con respecto a su manera de ver el mundial después de haber conseguido el título de Moto2, garantiza que "sigue afrontando la temporada de la misma manera". Cada piloto es distinto, y Rabat lucha "por intentar ganar, llegar a tope a todas las carreras, al 100% preparado y convencido". A pesar de que, según asegura, la temporada que se acerca será "más dura" que la anterior, ya que "hay muchos pilotos que van muy rápido y son consistentes", es normal porque "es el campeonato del mundo de Moto2".

No obstante, el barcelonés afronta "un nuevo reto" ya que "si llegar es difícil, mantenerse lo es aún más", pero llega "con mucha ilusión y ganas, para evolucionar como piloto, ir más rápido y dar un paso más". La nueva Kalex le ha dado algunos problemas para girar, pero "está contento" porque, junto al equipo, ha conseguido hacerla girar, que la moto "vaya bien, incluso mejor que la de 2014".

"Un compañero de equipo u otro da igual, al final todos buscan ganar"

Con respecto a su compañero de equipo, asegura que tienen "una relación muy buena". Aunque reconoce que "sería una tontería no tenerlo en consideración para la lucha, porque es un piloto que va a estar luchando desde el principio". Además, afirma que Márquez "se ha adaptado muy bien a la moto". No obstante, aclara que "se tiene que centar en lo suyo" y que "un compañero de equipo y otro da igual, porque todos quieren ganar".

Finalmente, pensando en ganar el campeonato de nuevo, afirma que "está claro que se ve capaz de repetir el éxito del año pasado" y explica que si no lo consigue por circunstancias externas a él, no pensaría que ha fracasado porque "no puede hacer nada". Sin embargo, si no lo consiguiera por no dar la talla, sí lo consideraría "un fracaso". Si no lo consigo por circunstancias externas, no puedo hacer nada. En cualquier caso, "intentará que no suceda nada externo a él", incluso garantiza que "ya lo está intentando: entrenando más fuerte y mejor que nunca".