Niccolò Canepa: "La pierna todavía me duele, el golpe fue fuerte"

Tras verse involucrado en una dura caída en la primera carrera del Gran Premio de Australia, y no poder tomar parte en la segunda manga. El italiano Niccolò Canepa se recupera positivamente de la lesión sufrida con una mira clara en el horizonte, la de llegar al Gran Premio de Tailandia, a disputarse el 22 de marzo en el nuevo circuito internacional de Chang.

"Me siento confiado para la próxima carrrera"

El italiano sabe que la lesión sufrida es complicada de recuperar. "Resultó que el ligamento del tobillo está roto. Estoy intentando recuperarme poco a poco, pero la pierna todavía me duele, porque el golpe fue fuerte. Aparte del ligamento roto no hay nada más, pero el dolor sigue siendo bastante agudo", comentó, antes de apostillar que "el mayor problema por ahora es la imposibilidad de entrenar, porque no puedo correr ni ir en bici, y a Tailandia, teniendo en cuenta las temperaturas que encontraremos, debería llegar con un buen nivel físico. En cualquier caso, no creo que tenga problemas para conducir la moto la moto y no es una tragedia".

No poder realizar una buena actuación en Australia fue algo que dejó con mal sabor de boca a Canepa. "Después de conseguir buenos tiempos en el test, el fin de semana en Phillip Island se puso cuesta arriba desde el primer momento, con un problema en el motor el viernes por la mañana y una caída en la segunda vuelta de la sesión de la tarde", afirmó.

Para terminar, el italiano tiene claro en que pistas podrá ir bien. "Me siento muy confiado para la próxima ronda porque siempre me ha ido bien en los circuitos nuevos. Si no hay rectas excesivamente largas pienso realmente que podemos hacerlo bien este año y en pistas como Jerez, Assen, Misano e Imola creo que podemos aspirar a conseguir buenas posiciones", concluyó.