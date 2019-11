Kevin Magnussen: "Será interesante ver como se comporta el coche"

Primera rueda de prensa de la temporada. Primer asalto entre periodistas y pilotos. Hoy en el circuito de Albert Park han comparecido distintos pilotos de las distintas escuderías de la parrilla, entre otros estaban Hamilton, Bottas, Verstappen y el piloto de Mclaren-Honda, Keving Magnussen.

El piloto reserva del binomio anglo-japonés ha sido preguntado por sus ambiciones de cara a la carrera del domingo, la única que debería de correr si la salud de los pilotos titulares, Alonso y Button no se ve afectada.

Sobre este aspecto, y sobre las pocas vueltas que el MP4-30 ha dado se ha pronunciado el joven piloto: "No hice tantas vueltas como yo pensé que haría, pero me gustaría hacer el máximo de vueltas posibles150 vueltas en un día si todo funciona perfectamente. He dado casi 40 vueltas y creo que to2das bajo de combustible, por lo que al menos estoy bastante preparado para eso.

Foto: Grandprix247.com

El piloto reserva de la escudería de Woking espera que el coche sea más fiable y de esta manera poder realizar una prueba con el coche cargado de gasolina: "No he sentido el coche con mucho combustible aún por lo que será interesante ver cómo se comporta. Pero ustedes saben que he pilotado antes, no es una cosa completamente diferente. Es un coche diferente, pero creo que debería estar bien".

Por otro lado, se le ha preguntado por el gran ausente de este gran premio, el español Fernando Alonso y si había hablado de algún parámetro del coche con el asturiano: "No he estado en contacto con él, sólo en Twitter, me deseó suerte y le di mi agradecimiento y eso es todo. No le he preguntado cómo se siente, pero he oído que está bien así que sí, obviamente, en esta carrera le deseo todo lo mejor. Realmente no puedo decir mucho más. ¿Qué hay de Malasia? Habrá que esperar, yo no lo sé. No soy la persona adecuada para preguntar".

Foto: A3.

Por último, Magnussen ha tenido que responder sobre las expectativas de Mclaren-Honda en esta primera parte de la temporada, donde está el límite y cual es el objetivo: "Yo diría que bastante bajas. Estamos luchando obviamente por la fiabilidad, haciendo que el coche funcione durante mucho tiempo. Es un nuevo comienzo para McLaren, creo que va a tomar un tiempo. Pero creo que es la dirección correcta por la que el equipo ha optado por ir y creo que tiene un futuro brillante por delante. Estoy seguro de que van a llegar allí".