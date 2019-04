Roberto Merhi: "Confío bastante en que estaré en Malasia"

Roberto Merhi no ha podido debutar en la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia iba a ser su primer fin de semana completo, pero Manor F1 Team todavía no está preparado para poner sus coches en funcionamiento. El de Castellón no tiene las garantías de Manor para estar en el Gran Premio de Malasia, pero él se muestra muy confiado y espera poder ir y completar por primera vez en su carrera un gran premio de Fórmula1.

El piloto español reconoce que no ha sido una sorpresa no participar en el Gran Premio de Australia, ya que "el coche se ha preparado a última hora", además asegura que "es un milagro para el equipo haber llegado hasta aquí", por lo que en Manor F1 Team no están descontentos del todo.

Foto: Antena 3

Otra de las razones que ha puesto el de Benicásim para no haber rodado nada en Albert Park ha sido la nula pretemporada de Manor F1 Team: "Hay que tener en cuenta que no hicimos pretemporada, no estuvimos ni en los test de Jerez ni en los de Barcelona".

Roberto Merhi ya habla en primera persona como piloto de Manor para el Gran Premio de Malasia: "El equipo está trabajando muy duro para que estemos en Malasia y tengo bastante confianza de que así será".

Foto: GettyImages