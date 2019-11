Áxel Pons: "Nos falta algo aún, hay que rebajar un poco"

Áxel Pons ha finalizado hoy la segunda jornada de entrenamientos libres en Losail en quinta posición, con un tiempo de 2:00.546. Pons, que ha sufrido una caída en los últimos momentos de la sesión de entrenamientos, se ha quedado a 1.005 del primer clasificado, el británico Sam Lowes, que ha conseguido bajar de los 2:00 (1:59.541).

El piloto del AGR Team ha mejorado sus registros de ayer en medio segundo, aunque aún queda margen de mejora. A pesar de esto, Pons se muestra satisfecho con el trabajo que están realizando: "Estoy contento por cómo nos está yendo, pero nos falta algo aún, hay que rebajar un poco", comenta.

En relación con su caída, que no ha tenido consecuencias para Áxel Pons, comenta que no ha podido salvarla, y pide disculpas al equipo por ello: "La caída ha sido porque he puesto punto muerto entrando en meta y no la he podido salvar, lo siento por el equipo". Pons está muy contento con su equipo, quienes asegura que están haciendo un trabajo muy bueno.

De cara a la jornada de mañana, el piloto español se muestra optimista. Pons asegura que el tiempo conseguido hoy ha sido con un neumático que no le acababa de gustar: "Nos estamos reservando para mañana, y el tiempo lo he hecho con un neumático que no me acababa de gustar".