Resultados lasificación de Moto3 del GP de Qatar 2015

16:54 Hasta aquí la retransimisión de la clasificación de Moto3 en esta primera sesión de la temporada. En unos minutos podréis leer la crónica igual que las declaraciones en nuestra web: VAVEL.com, en nuestro Twitter (@Vavel_motor) o en la página de Facebook VAVEL Motor.

16:51 Aquí tenéis la clasificación completa y la parrilla para mañana. La carrera será a las 17h (horario peninsular) 16:49 Antonelli dice que intentará ganar pero que ya se sabe que en Moto3 hay muchos pilotos luchando por la victoria. También que ha cortado cuando venia para rebajar el tiempo para evitar una caída. 16:48 Terminada la primera clasificación de la temporada 16:47 Masbou está muy contento con el resultado y dice que se ha divertido mucho con la moto. 16:45 El resto de españoles: Navarro 12º, Guevara 24º, Martin 25º, Rodrigo 27º y Herrera 32º. 16:44 Estas serán las 10 primeras posiciones de parrilla mañana en Moto3: 1-Masbou, 2-Viñales, 3-Antonelli, 4-Bagnaia, 5-McPhee, 6-Quartararo, 7-Locatelli, 8-Oliveira, 9-Kent, 10-Efrén 16:41 Alexis Masbou se hace con la primera pole de la temporada en el circuito de Qatar. Le acompañarán en primera línea Viñales y Antonelli. 16:41 Finalmente no lo han logrado. ¡Pole para Masbou! 16:40 ¡Oliveira y McPhee rebajando el tiempo! 16:40 ¡Bandera a cuadros! 16:39 ¡Bagnaia y Locatelli en rojo! 16:39 Antonelli venia para hacer la pole pero ha encontrado tráfico y ha tenido que cortar. 16:39 También Antonelli y Masbou se unen a la lucha. 16:38 ¡Últimos dos minutos! Vuele Quartararo en casco rojo. 16:37 No mejora Quartararo. Pole provisional para Masbou seguido de Viñales y Antonelli. 16:36 Comienza el baile de posiciones a escasos 3 minutos. Quartararo y Oliveira en rojo luchando por la pole. 16:35 Oliveira venia en rojo pero finalmente no ha mejorado su tiempo. Si lo ha hecho Masbou que se coloca primero 2:06.237. 16:34 Pole provisional para Isaac Viñales parando el crono en 2:06.237. Kent y Oliveira cierran la primera linea por el momento. 16:33 ¡Kent y Viñales en casco rojo! 16:33 Entre Oliveira y Gardner (28º), hay una diferencia de 2.8 segundos. 16:31 Momentos decisivos donde salen a la palestra las tácticas de equipo y muchos pilotos comienzan a buscar rueda. Últimos 10 minutos. 16:29 ¡Salen los pilotos de nuevo a pista y comienza la recta final! 16:28 A 15 para el final, este es el top ten: Oliveira, Quartararo, Kent, Navarro, Antonelli, Hanika, Ono, McPhee, Ajo y Binder. 16:27 Pilotos a box para preparar el último asalto en la recta final de la sesión. Los diez primeros están en apenas medio segundo. 16:25 Máxima acción en los boxes tras pasar el ecuador de la sesión. Por el momento Oliveira, Quartararo y Kent forman la primera linia. 15 minutos para terminar. 16:24 Problemas para Efrén Vázquez. 16:23 Gran sesión se están marcando los dos pilotos del Estrella Galicia 0'0 en su debut en Qatar, 2º y 4º luchando por la pole. 16:21 Ya han rebajado el mejor tiempo de los libres de Danny Kent. Hoy también disputa su primera QP mundialista el belga Loris Cresson. 16:20 A 20 minutos para el final este es el top ten: Oliveira (2:06.378), Quartararo, Navarro, Antonelli, Kent, Locatelli, Bagnaia, Binder, Vázquez y Masbou. 16:19 Comienza la lucha por la pole. Oliveira rebaja ahora el tiempo hasta 2:06.378 y Quartararo se queda a +0.081 del tiempo del portugués. ¡La lucha ha está servida! 16:17 ¡2:06.459 para la Honda del francés! Viene también Oliveira rebajando el tiempo. 16:16 ¡Viene Quartararo bajando el tiempo! 16:13 Entran muchos pilotos a box tras los primero giros y sensaciones. Por delante aún tienen 27 minutos. Por el momento Antonelli líder seguido de Locatelli y Bagnaia, posiciones con sabor italiano. 16:12 Gran actuación de Jorge Navarro que es 4º a medio segundo de Antonelli, su compañero Quartararo es por el momento 14º a 1.4s. 16:10 ¡Baja Antonelli hasta el 2:06.745! Mientras Danny Kent, lider de la mayoría de libres es 7º. 16:09 Ahora es Locatelli quien lidera la tabla marcando un 2:07.059. Navarro 3º, Marint 4º, Vázquez 6º y Isaac Viñales 81 son los españoles que están dentro del top ten. 16:07 Entre los 10 primeros hay nueve décimas de diferencias en este inicio de sesión. Quedan 32 minutos. 16:06 Primeros tiempos de los pilotos rodando en 2:07, de momento Mahindra con Bagnaia y Martin ocupa las primeras posiciones seguidos de Navarro. 16:05 Al rededor de 25 grados en el ambiente y 34 grados en el asfalto para esta QP de Moto3. 16:02 Los pilotos están dando la vuelta de reconocimiento, cuando pasen por meta comienza a contar el tiempo. 16:01 Por delante 40 minutos de máxima acción por lograr la primera pole de la temporada. 16:oo Arrancan los motores en el pit lane y comienza la primera sesión de clasificación de la temporada 2015 para Moto3. 15:58 A punto de empezar la acción bajo los focos del desierto qatarí. 15:56 Oliveira dejaba ayer clara su táctica para hoy: "Estamos en el camino correcto y en la sesión de clasificación vamos a empujar fuerte para encontrar una buena vuelta, porque sabemos que el resto de pilotos también estarán intentándolo”. 15:50 ¡10 minutos para que comience la acción! ¿Cuáles son vuestras apuestas? 15:48 Romano Fenati, que parte como uno de los candidatos al título, ha pasado desparcibido en estos primeros libres de Qatar al igual de Locatelli o Bastianini. Los italianos por le momento, out excepto Antonelli que ha realizado unos grandes entrenamientos libres. 15:46 Muchos flashes van a ir para Quartararo que se ha adaptado a un circuito desconocido y es unos de los candidatos a lograr la pole junto a Navarro, Oliveira, Kent o Martín entre otros 15:43 Quedan menos de veinte minutos para el inicio de la QP, que promete ser muy reñida. Los horarios para este fin de semana en Moto3 serán hoy a las 16:00 (hora peninsular) la QP hasta las 16:40h y mañana a las 14:50 a las 15:10h tendrán el Warm Up previo a la carrera que será a las 17h. Podéis consultar el horario de todas las categorías en los Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2015. Parece que más que nunca, el motociclismo español gracias a sus nuevos y valientes pilotos continuará con su reinado en la categoría de Moto3, como teneís en este reportaje de la Guía: El motociclismo español, a seguir dominando la categoría pequeña. Muy sonada fue la famosa "Ley Quartararo" gracias a la cual el rápido piloto francés ha podido dar el salto al mundial esta temporada y es que como bien indica el título, Fabio Quartararo: el niño que llega para reinar. Como cada año, desde VAVEL se ha realizado una Guía del Mundial de Motociclismo donde además de repasar toda la actualidad podéis encontrar reportajes sobre los que están llamados a ser los protagonistas en la lucha por el título en 2015. Ayer solo realizaron un entrenamiento libre y hoy saltarán directamente a la QP que promete estar llena de acción. Danny Kent se alzó con el mejor tiempo de la jornada pero nadie nos dejó de sorprender. Muchos focos fueron a parar a Fabio Quartararo que dio un gran paso hacia delante en un circuito que no conoce, al igual que alguno de los rookies mencionados anteriormente. En la combinada de todos los libres Danny Kent se hizo con el mejor tiempo por delante de Hiroki Ono y Miguel Angel Oliveira. Finalmente, Ana Carrasco no podrá participar en esta primera cita de la temporada debido a la lesión en la clavícula derecha que sufrió durante los últimos test de pretemporada en el circuito de Jerez. Su sustituto será su compañero de equipo el piloto belga Loris Cresson, que compite esta temporada en el Mundial Junior. ¡Mejórate pronto Ana y mucha suerte Loris! En los primeros test celebrados a principio de febrero en Cheste, Quartararo se llevó el mejor tiempo sorprendiendo en su estreno mundialista. Tan solo unas semanas más tarde volvia la acción al trazado jerezando con los primeros test que celebrarían allí los pilotos de Moto3 y el joven campeón del FIM CEV Repsol demostró que Fabio Quartararo es una realidad a tener en cuenta, mientras que en los segundos test y en los últimos antes de partir hacía Qatar la lluvia fue la estrella de las jornadas dejando a Honda y el valenciano Jorge Navarro como el más rápido de las jornadas. Durante la pretemporada, el tiempo no les ha acompañado mucho en los test que realizaron tanto en el circuito de Cheste como en los dos de Jerez por lo que tanto pilotos como equipos no han podido realizar todos los kilómetros planteados en un principio. Aún así, la sensación general es buena y la gran mayoría se muestran satisfechos con las sensaciones y el trabajo realizado. ¡Buenas tardes! ¿Preparados para vivir la primera clasificación de la temporada? Los pilotos de Moto3 se encargarán de brindarnos la lucha por la primera pole de esta temporada y candidatos no falta. Han pasado 4 meses y 20 días o, lo que es lo mismo, 140 días desde que los pilotos de la categoría pequeña luchar por última vez por lograr salir desde la primera posición en parrilla en el Ricardo Tromo. Mucho ha llovido desde entonces y nuevas caras han llegado a lo que promete ser, una categoría más guerrillera que la pasada temporada. Nosotros te contamos todo lo que ocurra durante esta sesión y el resto del gran premio en VAVEL.com y en nuestro twitter @VAVEL_motor.