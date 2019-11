Dani Pedrosa se retira temporalmente

Llegan malas noticias desde Qatar. Unas horas después de acabar la carrera de Losail, la primera de 2015, Dani Pedrosa ha comunicado que se retira temporalmente desde el motociclismo por problemas en los antebrazos. El piloto español partía como uno de los grandes favoritos a hacerse con el triunfo en Qatar, pero no pudo pasar de la sexta posición.

El piloto de Honda explicó los problemas que padece en sus extremidades superiores: "Hace un año que he tenido muchísimos problemas en mi antebrazo derecho, del cual he estado sufriendo bastante en silencio esta difícil situacion. He intentado por todos los medios arreglarlo".

"Es el momento más difícil de mi carrera"

No es la primera vez que le sucede estos problemas, puesto que el año pasado ya tuvo que pasar por el quirófano: "El año pasado tuve una operación a mitad de temporada, la cual no me ayudó en ningún sentido. La situación durante el año pasado fue bastante difícil, cada carrera con muchos problemas. Al acabar el año estuve viajando por todo el mundo dando vuelta probando con diferentes doctores buscando una solución para mi brazo. Ninguno o casi ninguno me recomendó operarme así que seguí sus recomendaciones intentando no operarme mejorando el brazo con algunas técnicas".

Viendo el mal resultado en Qatar, donde ni siquiera pudo plantar cara a sus máximos competidores, Pedrosa quiso hacer un punto y aparte en su carrera deportiva: "Es evidente que no puedo seguir corriendo de esta manera porque no puedo dar lo máximo de mí. Hace ya tiempo que sufro esta situación y es muy difícil seguir competiendo así. Tengo que retomar el camino de intentar solucionar el problema. No tengo muchas respuestas ahora de cómo va a ser, pero tengo que intentar buscar la manera de solucionarlo. Es evidente que así no puedo seguir corriendo porque no puedo dar lo mejor de mí".

"Así no puedo dar lo mejor de mí"

Dani Pedrosa encaraba su décima temporada en la categoría reina con la ilusión renovada de lograr el ansiado título. Había cambiado parte de su equipo para buscar una nueva motivación. Sin embargo, los problemas físicos le apartan de los circuitos y le dejarán, aun sin conocer el tiempo de baja, fuera de la lucha por el campeonato. "Es el momento más difícil de mi carrera", sentenció.

El campeonato pierde a uno de sus mejores pilotos. Pedrosa llegó al campeonato en 2001 y en su palmarés cuenta con tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc), además de 49 victorias, 133 podios y 46 poles. El tiempo y salud dictarán el regreso de Pedrosa a la parrilla de la categoría reina. De momento, el equipo no ha nombrado un sustituto de cara a las siguientes citas.