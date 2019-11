Dani Pedrosa: "Sufría en cada carrera del año pasado"

Después de una buena carrera en la que Dani Pedrosa concluía en sexta posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Marc Márquez, el piloto español anunciaba que era el momento de bajarse de la moto para solucionar unos problemas en su antebrazo derecho que le vienen dando quebraderos de cabeza durante el último año.

"Sufría en cada carrera del año pasado"

El piloto español del Repsol Honda Team tiene claro que los dolores no le dejan dar el máximo en su pilotaje. "La carrera de hoy no ha ido como esperábamos y, desafortunadamente, las noticias para mí no son buenas: he tenido graves problemas en mi antebrazo derecho. Este invierno he trabajado muy duro para encontrar una solución, porque sufría en cada carrera del año pasado", comentó ante los medios.

A partir de ahora, Dani Pedrosa asume que es el momento de buscar soluciones a los problemas acontecidos. "Todos los médicos me recomendaron no someterme a una nueva operación y he intentado buscar alternativas, pero por lo visto el resultado no es positivo. Así que tengo que valorar las opciones y ver qué es lo que puedo hacer", afirmó.

Para terminar, Pedrosa no esconde que está en una situación límite, siendo la peor de su carrera. "Probablemente es el momento más difícil de mi carrera. Haremos todo lo posible por encontrar una solución, pero en este momento es difícil imaginar cuál puede ser", concluyó.