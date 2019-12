Entrevista. David Sanchís: "Como objetivo, el título, pero sin obsesionarse"

David Sanchís está llamado a recoger el testigo de los últimos pilotos valencianos que reinaron en las más altas esferas del motociclismo puesto que, con tan solo 16 años ha logrado ganar prácticamente en todas las categorías donde ha corrido. Todo comenzó con una afición junto a su padre hasta convertir el mundo de las dos ruedas en su forma de vivir. Tras un 2014 marcado por una fuerte lesión en la muñeca, el alzireño logró demostrar que podía llegar al grupo de delante y que sin duda, con más experiencia en la categoría y el certamen lo lograría.

Esta temporada competirá a lomos de su nueva Mahindra con la que ha tenido grandes sensaciones y se ha adaptado rápido además de compartir equipo con otra promesa del motociclismo valenciano del momento, Aarón Polanco. VAVEL se sentó a hablar con él para que nos contara cómo está viviendo estas últimas semanas y cuáles son sus sensaciones de cara a 2015.

¿Temporada determinante?

Pregunta: Tercera temporada en la categoría y segunda al completo, ¿piensa que está va a ser decisiva y definitiva?

Respuesta: No me lo planteo de esa manera, es una temporada como cualquier otra, pero la diferencia es que este año tengo un equipo y una moto para poder estar delante. Pero no pienso que sea decisiva ni definitiva, es ni más ni menos que una temporada más con nuevos objetivos u nuevas metas para mí y para mi nuevo equipo.

"Hay que tener las cosas claras e ir carrera a carrera"

P: Ya ha probado su moto para este 2015 pero los resultados no han sido del todo los esperado, ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Qué le falta a la moto?

R: Las sensaciones fueron muy buenas. La moto se comporta muy bien y me encuentro muy cómodo con ella. Lo que falta es trabajar y hacer los kilómetros que nos quedan para llegar hasta la primera carrera de Portimao al 100%

P: ¿Se ha marcado ya algún objetivo?

R: El principal objetivo es el título, pero tampoco hay que obsesionarse. Vamos a por él como todos los que salen a pista, pero hay que tener las cosas claras y trabajar carrera a carrera. Si vamos escalón a escalón y cada vez a más creo que al final de temporada podremos estar contentos.

Unión con Aspar

P: Hace apenas unos meses conocimos su unión junto al Aspar Team en su nuevo proyecto con Mahindra. ¿Cómo surgió todo? ¿Qué pensó al recibir la noticia?

R: Hace 2 años ya disputé cuatro carreras en el antiguo CEV de Moto3 con el Aspar Team y de ahí surge la relación. Gracias a esas cuatro carreras pude tener moto el pasado año y no quedarme en casa sin correr.

"Hasta que llegué a parrilla no me lo creí"

P: La verdad es que es del mismo pueblo que Aspar, ¿cuándo comenzó en estos de las motos, pensó que correría bajo sus órdenes?

R: Siempre se me pasó por la cabeza: ojalá algún día tenga la oportunidad de estar en el AsparTeam. Cuando me dio la oportunidad hace 2 años de hacer 4 carreras del CEV de Moto3 con él, no me lo creí hasta que estuve en la parrilla de salida de la primera carrera. Es todo un honor que una persona como Jorge Martínez “Aspar” apuesto por mí para su estructura en el FIM CEV Repsol 2015.

P: ¿Cree que el nuevo equipo de Aspar es un equipo ganador?

R: Es un gran equipo y todos, desde el primero hasta el último, tenemos ganas de hacerlo bien este año y por supuesto ganar.

Vuelta atrás con la mirada al frente

"Nos faltaron medios y la experiencia que aún no tenía"

P: La pasada temporada se quedó con ganas de más, ¿qué faltó para conseguir luchar por la victoria?

R: Nos faltaron medios, ya que no teníamos lo mismo que los que estaban delante, además a mí personalmente un poco de sangre fría en momentos claves y esa experiencia que yo aún no tenía. De los errores se aprende y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Este año voy a tratar de hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Qué se reprocharía de la pasada temporada?

R: Tal vez el no haber tenido esa sangre fía que me hacía falta en ciertos momentos, pero poco más. Al fin y al cabo para mí todo es experiencia y como he dicho de los fallos se aprende.

P: ¿Qué fue lo que más le gratificó?

R: Los buenos resultados de Le Mans, Montmeló y Navarra. También el saber que realmente podría estar con la gente de cabeza a final de año.

El nuevo FIM CEV Repsol

P: El certamen adapta una nueva forma pasando a ser un título europeo. ¿Cómo ve desde su punto de vista y como ven desde el equipo este cambio?

R: Por parte del equipo no puedo decirlo ya que no sé lo que piensan. Pero por mi parte y bajo mi punto de vista es positivo, ya que se le da más valor al campeonato y será más reconocido, o al menos eso pienso yo.

P: Los principales gallos de la pasada temporada están ya en el mundial, por lo que podríamos decir que la categoría está vacía de poder. A su ver, ¿Quiénes son los candidatos a dominarla este 2015?

R: A ver, es verdad que se han ido pilotos muy fuertes al mundial de los que lucharon y ganaron la temporada pasada pero la categoría continuará siendo de las más luchadas. Hay pilotos a un gran nivel y todos los que salimos a pista salimos a lo mismo, entonces, no se puede descartar a nadie. Todos somos candidatos.

Objetivo: el campeonato

"El más regular logrará el campeonato"

P: ¿Por quién apostaría para llevarse las tres primeras posiciones del campeonato?

R: No me gusta apostar, porqué nunca acierto (risas). Yo creo que el que sea más regular es el que se va a llevar el campeonato debajo del brazo a final de temporada.

P: Con los pies en el suelo, ¿Cuál cree que será la tónica de resultados esta temporada?

R: Eso nunca se sabe, pueden pasar muchas cosas, ya se verá cuando vayan pasando las carreras.

"Siempre nos transmite tranquilidad"

P: Comparte box junto a su joven paisano Aron Polanco, ¿os dais consejos entre vosotros y trabajáis juntos para mejorar la moto? ¿Aspar os da consejos a la hora de salir a pista o a la hora de afrontar una carrera?

R: Yo intento trabajar para mí, pero si es para mejorar la moto y nos puede beneficiar a ambos no tengo ningún problema en trabajar juntos. Jorge siempre intenta transmitirnos tranquilidad y que nos lo pasemos bien encima de la moto, al final sino disfrutas las cosas tampoco salen como tu esperas.

Conociendo más a David Sanchís

Nombre, lugar y fecha de nacimiento

David Sanchís Martínez, Valencia 29/09/1998

Primera carrera en moto

Utiel 2006, 5º clasificado

Primera victoria

Palma de Mallorca, 2008

Títulos logrados

Nueve

Un ídolo

Valentino Rossi

Circuito favorito

Portimao

¿Curvas a derechas o a izquierdas?

Derechas