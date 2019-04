Romain Grosjean: "Espero que podamos sumar los primeros puntos"

Después de no conseguir terminar la carrera de Australia, y ver como en Malasia tan sólo se podía contentar con la undécima posición, el piloto francés Romain Grosjean llega a China con ganas de que todo en el coche funcione a la perfección, pudiendo así sumar los primeros puntos de la temporada.

"Sergio Pérez vino a verme y me pidió disculpas"

No terminar en Australia y fuera de los puntos en Malasia, no era ni mucho menos el comienzo que Grosjean esperaba esta temporada. "Ahora mismo nuestro ritmo de carrera es mejor que de clasificación, no hemos mostrado mucho en las dos primeras carreras, creo que podríamos haber hecho un mejor resultado si no hubiéramos tenido problemas, así que es muy positivo", comentó ante los medios.

Foto: Lotus F1 Team

Algo que Romain asume es el paso adelante dado por el equipo con respecto a la pasada temporada. "Estoy seguro que hemos aprendido mucho, es un enorme paso adelante y ahora se puede disfrutar de la conducción del coche. Hay actualizaciones que llegan y cada vez que las introducimos en el coche funcionan. Espero que este fin de semana sea más fácil y podamos sumar los primeros puntos de la temporada", afirmó.

Para terminar, Romain Grosjean habló sobre el incidente en pista con Sergio Pérez en Malasia. "Fue un buen movimiento por el exterior en una curva rápida, Sergio vino a verme y me pidió disculpas, no tenía más neumáticos en ese momento y se fue un poco largo. Recibió una penalización, que no me devolvió el tiempo que perdí o el plano en mis neumáticos por el trompo, pero creo que simplemente tenemos que ser más cuidadosos en las curvas rápidas y no enganchar las ruedas los unos con los otros", concluyó.