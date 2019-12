Jorge Lorenzo: "Ha sido un día muy difícil, tengo bronquitis y me siento débil"

Ni mucho menos ha sido el mejor día para Jorge Lorenzo, y es que el piloto español del Movistar Yamaha MotoGP se ha encontrado durante los dos entrenamientos del día aquejado de una bronquitis, que al final del día le obligaba a pasar por el centro médico para medicarse. Una undécima posición no le da buenas sensaciones, sin saber si la enfermedad le dejará participar en lo que restar de Gran Premio.

"No podía trabajar de manera normal, necesito recuperarme"

Las sensaciones no son buenas para Lorenzo, y es que el piloto mallorquín con una bronquitis le cuesta mucho pilotar. "Hoy ha sido un día muy difícil para mí. Desde esta mañana me sentía bastante mal. No me sentía cómodo con la moto. Mi condición física hoy en día no es buena, tengo un resfriado y hoy comencé con los antibióticos porque me siento enfermo", comentó ante los medios.

Al estar enfermo, Jorge no ha podido conseguir el ritmo esperado, y que por ejemplo Rossi ha demostrado tener. "No podía trabajar de manera normal. Me siento más débil debido al frío. Los médicos me dijeron que es la bronquitis y sufro mucho cuando estoy en la moto. Tenemos mucho trabajo por hacer con la máquina, pero primero de todo lo que necesito es recuperarme", afirmó.

Para terminar, Jorge Lorenzo espera que tanto mañana como el domingo pueda estar en plenas condiciones para rodar. "Esperemos que mañana esté mejor con todos los tratamientos. Lo siento mucho porque hoy no hemos podido encontrar el ritmo y no podíamos ser competitivos", concluyó.