Xavi Forés: "Tenemos todavía mucho margen para mejorar"

Con ganas e ilusión se presentaba Xavi Forés a lomos de su Ducati Panigale R el Gran Premio de Aragón ha arrancado de maravilla para el español, y es que el piloto español terminaba en la segunda posición los primeros entrenamientos libres, mientras que en los segundos concluía el día cuarto, sin duda un gran balance en su debut.

"Hay que seguir en este línea"

A pesar de los buenos resultados obtenidos, Forés asume que todavía hay margen de mejora. "Mi tiempo ideal es de 1.51.4, aún me falta matizar, ser un poco más fino en una vuelta perfecta, todavía no tengo toda la confianza, pero creo que tenemos todavía mucho margen para mejorar. Esta tarde en cuanto hemos encontrado el setting de la moto, hemos bajado rápidamente un segundo con respecto a los tiempos que estábamos haciendo, esto me hace ser muy optimista", comentó ante los medios.

Una posibilidad que se le podría abrir a Xavi Forés con los buenos resultados sería encontrar equipo para toda la temporada. "Llegaba un poco nervioso porque no sabía muy bien lo que me iba a encontrar en cuanto a mis rivales, sabía que el nivel estaba muy alto y que yo contaba con buena moto, pero no sabía si haría un buen papel o no. Por el momento lo estamos haciendo medianamente bien, hay que seguir en esta línea. Desde luego estoy muy contento de estar aquí, llevo tiempo esperando esta oportunidad, me gustaría que fuese a tiempo completo, pero hay que saber que cuando vienes aquí ha de ser con un equipo competitivo y que tienes un sitio", afirmó.

Para terminar, el piloto español del equipo Ducati ha visto como la moto funcionaba muy bien. "Me he sorprendido bastante, llevaba tiempo sin subir a la moto. Es cierto que estuvimos entrenando en Misano pero aquí he llegado con falta de kilómetros todavía. Pero me he encontrado con una moto que enseguida me ha gustado cómo funcionaba y la verdad es que hemos hecho poquísimos reglajes", concluyó.