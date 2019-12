Tom Sykes: "Ha sido un accidente extraño, me ha pillado desprevenido"

Una de cal y una de arena dio Tom Sykes en el Gran Premio de Aragón, ya que sí bien en la primera carrera subía al tercer cajón del podio, en la segunda se veía obligado a abandonar tras sufrir una dura caída en la vuelta cinco, que dejaba al piloto británico doliéndose en el suelo.

"El plan es dar un paso más en la dirección correcta en Assen"

No poder terminar la segunda carrera es algo que no deja buen sabor de boca a Sykes. "Estoy bien después de la caída en la segunda carrera. Me he llevado un buen golpe en el costado izquierdo. Ha sido un accidente extraño, cuando ya salía de la curva, así que me ha pillado desprevenido", comentó antre los medios.

Algo que no sabe es si fue fallo suyo o de la moto en la caída, pero el piloto británico buscará dar el máximo en Assen. "No estoy seguro ahora mismo de sí fue un fallo de piloto o no. En el comienzo de la segunda carrera los tiempos eran consistentes y estaba buscando la manera de pasar a Leon y ha sido entonces cuando se ha producido el error. Tenemos un gran circuito la próxima semana en Assen y el plan es dar un paso más en la dirección correcta", afirmó.

Para terminar, Tom Sykes no se olvida de la tercera posición cosechada en la primera carrera. "Estaba bastante contento con la primera carrera porque hemos recorrido un largo camino desde Tailandia. He hecho un buen comienzo, una buena mitad de carrera, pero al final no he podido empujar tanto con el neumático trasero como queríamos. He subido al podio en la primera carrera, pero de alguna manera estamos teniendo una cierta mala racha", concluyó.