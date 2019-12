Marc Márquez: "Ha sido una carrera más extraña de lo que pensábamos"

Sin duda no hay quien detenga el poderío de Marc Márquez en Estados Unidos, y sobre todo en el Gran Premio de Las Américas, donde las tres ediciones ha conseguido hacerse con la victoria final. Este triunfo deja a Marc tercero del campeonato del mundo, por detrás de Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.

"El asfalto no estaba igual después de la lluvia, tenía menos agarre"

Tras la apurada clasificación del día de ayer, Márquez ha terminado contento con la manera de terminar el Gran Premio. "Estoy muy contento por esta victoria. Después del día de ayer, parecía que nos podía ir muy bien, con la única duda de la meteorología, pero ha sido una carrera más extraña de lo que pensábamos", comentó ante los medios.

Algo que el bicampeón del mundo de MotoGP tiene claro, es que la lluvia había cambiado la pista. "Cuando he visto que sería en seco, he salido muy concentrado porque sabía que era importante intentar conseguir la victoria. Pero desde la primera vuelta he visto que, después de la lluvia, el asfalto no estaba igual: tenía menos agarre y costaba más rodar cómodo", afirmó.

Para terminar, Marc Márquez no esconde que en las primeras vueltas no quiso dar pasos en falso. "He decidido mantener la calma en las primeras vueltas, para entender bien la situación, y cuando he empezado a encontrar sensaciones parecidas a las de los entrenamientos, he decidido forzar el ritmo un poco más y he podido abrir un hueco", concluyó.