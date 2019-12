Lewis Hamilton: "Nunca he estado en la pole aquí, así que ese es el reto"

Tras lograr dos victorias de tres posibles y liderar con mano firme la clasificación mundial de pilotos, el actual campeón del mundo Lewis Hamilton aterriza en Baréin con el objetivo de seguir ampliando su buena racha a bordo del W06.

El piloto inglés de Mercedes llega al circuito de Shakir envuelto en polémica, debido a unas incendieras declaraciones de su compañero de equipo Nico Rosberg, donde aseguraba que Hamilton había interpretado en China la carrera en favor de sus intereses y no del equipo.

Sin embargo, hoy Lewis Hamilton en la rueda de prensa oficial de la FIA del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 2015 se ha mostrado muy confiado en sus cualidades de pilotaje para lograr la primera victoria en tierras cercanas a la costa oeste del golfo Pérsico: “Estoy entusiasmado por lograr una nueva victoria. El equipo ha trabajado muy duro para tratar de aprender de la última carrera y mejorar. Siempre he estado en la primera fila esta temporada, pero nunca he partido desde la pole aquí. Así que naturalmente, eso es algo que quiero tratar de cambiar. Yo solo me dedico a hablar en la pista, eso es lo que siempre he hecho desde que tenía ocho años de edad. Y naturalmente, uno siempre intenta aprender de las decisiones que toma y experiencias que tiene”

Cuestionado sobre la polémica surgida sobre una posible sexista celebración del piloto de Mercedes con una azafata en el podium del Gran Premio de China de Fórmula 1 2015, Lewis Hamilton ha querido dejar claro que nunca tiene la intención de faltar el respeto a nadie cuando celebra una victoría: “No había oído realmente demasiado sobre el tema hasta hoy. Cuando entras en el equipo, se tiene una especie de puesta en común de lo que ha pasado durante la semana. Así que por suerte para mí, no me ha eclipsado mi semana. En última instancia, fue un gran fin de semana. Mis acciones son a través de la emoción. Esto es la Fórmula Uno, es la máxima categoría del automovilismo y acababa de ganar un gran premio para el equipo y normalmente lo veo como una cosa divertida. Yo nunca tengo la intención de faltarle el respeto a alguien o tratar de avergonzar a alguien así. No sé las razones por las que la gente ha empezado a comentar estas cosas, pero hasta ahora esto es un deporte que tantas personas aman y cuanto más nos muestran el carácter y la diversión, refleja cuánto tiene de grandeza. Y es lo que trato de hacer"

Preguntado por la gestión de los neumáticos traseros aquí en Baréin, una pista parecida en temperatura y asfalto a la de Malasia, Hamilton ha afirmado que espera que Ferrari sea fuerte este fin de semana, si bien intentarán escoger la mejor estrategía para batirlos: “Hay que asumir que Ferrari será muy fuerte otra vez aquí en Baréin, pero creo que vamos a tratar de tomar, a partir de nuestra experiencia con Malasia, un enfoque ligeramente diferente y espero que eso nos ayude. Me siento bastante seguro de que como equipo podremos rectificar ese problema que tuvimos en Malasia, pero aún así va a ser difícil y Ferrari han sido muy muy competitivos en el último par de carreras. Así que preveo que será un rival muy fuerte este fin de semana y nuestro duelo es definitivamente con ellos”

Por último, Lewis Hamilton quiso responder acerca de la polémica surgida en torno al equipo Mercedes por las declaraciones realizadas por Nico Rosberg, en las cuáles afirmaba que el piloto inglés no había corrido en favor del equipo: “Es algo que hablamos después de la carrera, así que no veo particularmente una razón para volver a entrar en ello. Nos vamos a volver a unir como equipo este fin de semana y tratar de hacer un gran trabajo. No hay problema entre Nico y yo”